Cette année, le festival vous invite à partir à la recherche de vos « inaccessibles étoiles » … à savoir vos plus grands rêves. L’occasion de vivre une véritable aventure collective et individuelle au cœur de la commune de Schaerbeek. À travers un évènement familial, gratuit et ouvert à tous, vous pourrez emprunter des chemins gorgés d’émotions, être impressionnés par la beauté de la grande parade citoyenne, rencontrer des créatures extraordinaires ou encore être surpris par des œuvres lumineuses originales au coin d’une rue.

Un évènement organisé pour et par les citoyens, qui participent activement à sa création. Depuis plusieurs mois, de multiples associations schaerbeekoises travaillent main dans la main avec des artistes afin de vous présenter la grande parade lumineuse. De la joie à la colère en passant par la timidité, chaque tableau représente une émotion par laquelle chacun de nous passe pendant sa quête vers le bonheur. Un centre hospitalier, un habitat groupé, une académie de danse ainsi que plusieurs écoles et ASBL se sont mobilisés pour former ces ateliers de travail et collaborer avec des sculpteurs, metteurs en scènes, peintres, performeurs et collectifs artistiques schaerbeekois.

© LLB



Si Citizen Lights implique de nombreux acteurs locaux, il vous fera aussi voyager bien au-delà des frontières communales : plusieurs artistes belges et internationaux seront mis à l’honneur. Au programme : des spectacles vivants, de la danse, des œuvres plastiques interactives et des performances pour composer ces onze installations lumineuses qui vous feront voyager… vers votre idéal. Le temps de deux soirées, le festival rassemblera le public autour d’un partage de moments féériques et conviviaux.