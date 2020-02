Les années bissextiles, c'est tous les quatre ans. La spécificité, c'est que le mois de février est constitué de 29 jours au lieu de 28. Un jour de plus pour que le calendrier civil corresponde au calendrier solaire, car il y a un léger décalage.

Mais une année bissextile, c'est aussi travailler un jour de plus pour le même salaire (pour les employés), ou encore une "tournée minérale" plus longue que d'habitude.

Le 29 février, c'est aussi le jour de naissance de Michèle Morgan (décédée en 2016), de Gérard Darmon ou encore de Khaled.

Et vous ? Êtes-vous nés un 29 février ? D'ailleurs, combien de personnes sont nées un 29 février dans votre province ?

Au niveau économie, qui dit un jour de plus dit aussi une production plus importante. La Fédération des Entreprises de Belgique (FEB) a pour sa part évalué l'impact économique d'une année bissextile. Selon elle, cela correspond à une hausse du PIB qui pourrait aller jusqu'à environ 0,15%. Le Bureau fédéral du plan, lui, évalue l'impact de 0,1 à 0,15%, ce qui pourrait représenter l'équivalent d'entre 400 et 600 millions d'euros de production supplémentaire.

La FEB précise tout de même que ça ne suffit pas pour booster la croissance économique. Disons que c'est un petit plus, la cerise sur le gâteau...