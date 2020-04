Vous nous racontez, en toute sincérité, depuis le début de cette curieuse épopée, comment la situation de confinement a changé votre quotidien, votre vision du monde.

Émilie, 36 ans, à Schaerbeek

"Quel type de société sommes-nous en train de construire si nous devons nous tenir loin des autres ? "

"Ma grand-mère de 94 ans, qui est diabétique, a détrôné le Covid-19 et a repris ses droits sur la vie. Cela m’a donné envie de réfléchir à la portée de cette maladie.

Cette crise sanitaire est une épreuve initiatique qui bouleverse notre rapport aux autres et à l’espace-temps. Nous qui ne sommes pas urgentistes avons appuyé sur le bouton ‘pause’, pour nous plier aux règles du confinement. Alors que le chronomètre et la course inexorable du temps semblent s’être arrêtés, nous ralentissons notre vie pour mieux y percevoir l’essentiel. Arrêt sur image. Tel un film au ralenti.

Nous reprenons contact avec les personnes qui nous sont chères. Respiration. Nous faisons le ménage dans nos maisons, comme dans notre vie. Instants de vérité. Nous jouons avec les enfants. Un rire d’enfant, c’est tellement beau.

Je préfère voir le verre à moitié plein pour choisir de réinventer cette parenthèse qui s’est ouverte pour une durée indéterminée.

Il nous faudra cependant beaucoup d’imagination et de créativité pour affronter ce qui deviendra très vite une crise économique, financière et sociale. Le lien social qui a été altéré et fragilisé sera difficile à reconstruire.

Ce terme de ‘distanciation sociale’ me pose question, sociologiquement parlant. Quel type de société sommes-nous en train de construire si, pour survivre, nous devons nous tenir loin des autres ? Allons-nous vers un monde virtuel et aseptisé où l’Autre sera perpétuellement perçu comme une menace, un ‘porteur de germes’ ? Sommes-nous en train de tuer les arts vivants, le rapport à l’autre, le lien social ?"

