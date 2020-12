Ces derniers mois, il n'a jamais été aussi important de s'évader de la situation ambiante et toutes les formes de cultures et de découvertes que l'on pouvait trouver sur le web étaient les bienvenues. Parmi elles, l'Université virtuelle du temps disponible, un site de conférences données par des spécialistes dans leur matière.

Une plate-forme qui rassemble chaque jour sur des sujets très divers tous les curieux de culture au sens large, de sciences, d'art contemporain, de musique, d'histoire, de géographie, etc. Et ce faisant un moyen convivial d'échanger puisque les sessions sont données en live, chacun ayant le loisir de participer via webcam et d'interagir via un chat pour poser des questions.

C'est une Française, Edith Moigne qui a décidé de monter cette plate-forme pour "favoriser le partage des connaissances, l’enrichissement intellectuel et la lutte contre l’isolement". Et celle-ci est également amenée à se développer en Belgique lors des prochains mois avec des spécialistes belges et des thématiques autour du Plat pays.

Afin de faire découvrir le site, l'Université virtuelle du temps disponible a mis sur pied une programmation spéciale "bons voeux" du 4 au 15 janvier 2021. Durant 2 semaines les conférenciers de l'UVTD proposeront des thèmes légers, drôles parfois coquins, insolites, inattendus comme l'humour en photographie où Martin Parr aura toute sa place, la grande histoire du pastis ou encore "Sous les jupons de Rome : petite histoire du sexe chez les Romains" prodiguée par Lionel Sanchez, docteur en histoire et civilisation des mondes anciens de l’université de Perpignan. Enfin le programme se terminera notamment avec un focus sur la peinture flamande.

La plate-forme sera ouverte à tous lors de ces 15 jours et non plus seulement aux abonnés (la somme étant modique pour être accessible au plus grand nombre : 44€/an). Une façon intéressante de commencer l'année.

Infos : onglet contact sur https://www.uvtd.fr/