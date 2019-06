On se tourne et on se retourne, la peau perlée de sueur, le sommeil agité. Si la chaleur vous empêche de dormir, avant de prendre la décision de passer la nuit dans le frigo, voici quelques conseils pour bien dormir.





Rafraîchir son lit

On peut rafraîchir son lit en l’humidifiant avec un brumisateur avant d’aller se coucher. Non seulement cela refroidit le lit mais en s'évaporant, l'humidité rafraîchira aussi toute la chambre. On peut également opter pour la bouillotte caoutchouc, remplie non pas d’eau chaude mais d’eau froide ou placée au préalable dans le congélateur. On la garde près de soi pour refroidir son corps et rester au frais. La technique des bouteilles d’eau froide enveloppées dans un tissu fonctionne également. Le but est de faire baisser la température du corps, afin de trouver le sommeil plus facilement.

On laisse tomber la couette pour un drap de coton, aux petites heures, le corps endormi pourrait avoir froid.





Et sa chambre

On peut également humidifier toute la pièce à l’aide d’un brumisateur, ou encore placer un linge mouillé dans la pièce. Une technique de grand-mère qui a fait ses preuves, surtout dans les petits espaces. Un linge mouillé devant un ventilateur donne des résultats étonnants de fraîcheur. Enfin pour les plus aventureux, on peut aussi placer son oreiller dans le congélateur, mis au préalable dans un sachet en plastique.





Opter pour le coton

On choisit des draps en matière naturelle, par exemple des draps en coton qui permettent de faire circuler l’air et qui ne collent pas au corps. Dormir nu ou garder son pyjama ? Lorsqu’il fait chaud, le mieux reste de dormir dans le plus simple appareil. Si vous n’êtes pas à l’aise avec cette idée, on opte pour une tenue légère et ample, en coton, qui va absorber la transpiration. Rien de plus désagréable qu'un vêtement de nuit en satin ou en polyester qui colle à la peau.





Prendre une douche tiède

Avant de se mettre au lit, prendre une douche fraîche (mais pas trop) permet de faire redescendre la température corporelle. Même si c’est tentant, il est déconseillé de prendre une douche glacée, au risque de faire trop travailler votre corps qui luttera pour stabiliser la température corporelle à 37°C. On se couche propre et frais et donc plus enclin à mieux dormir. Un petit conseil, ne pas se sécher complètement avant de se glisser dans les draps pour rester au frais plus longtemps.





Boire tiède avant d'aller au lit

Un chercheur de l’université de Sydney préconise même de boire une boisson tiède avant d’aller dormir, par exemple une tisane tiède ou un verre de lait tiède, qui va réguler la température du corps. De plus, le lait contient du tryptophane, qui favorise l’endormissement.





Débrancher

On débranche les appareils électriques qui se trouvent dans la chambre. Même s'ils sont sur off, ils génèrent de la chaleur. Et maintenant, il ne reste plus qu’à attendre Morphée !

Il se fera sûrement un peu attendre. Lorsqu'il fait chaud, il est préférable de se coucher un peu plus tard et d'attendre la fraîcheur de la nuit. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, il vaut mieux un sommeil plus court et efficace qu'un sommeil long et fractionné.