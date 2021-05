Un livre par jour depuis son décès, voire un peu plus. On estime en effet que 80 000 ouvrages sont parus sur Napoléon depuis le “Mémorial de Sainte-Hélène” de Las Cases paru en 1823. La Napoléonmania est née dès l’exil. Certes, la Restauration (avec Louis XVIII et Charles X au pouvoir) a bien tenté de faire oublier l’empire, mais les grognards n’avaient pas oublié leur chef. Des écrivains, comme Victor Hugo, en France ou Walter Scott, en Grande-Bretagne, entretinrent le mythe (l’écrivain écossais s’était rendu à Waterloo dès 1815 juste avant de rencontrer Wellington et le tsar à Paris). Fils d’officier de l’armée impériale, Victor Hugo, grand admirateur de l’empereur, à son entrée à l’académie, fera l’éloge des… gens qui avaient dit des choses horribles sur Bonaparte : “Ce faisant, je démontre l’importance de la liberté d’expression.”

En exil, Napoléon passera deux ans à dicter ses mémoires : Las Cases, Bertrand, Montholon et Gourgaud en seront les rédacteurs. Dès les premières publications, d’abord discrètes vu les efforts de Louis XVIII et Charles X pour effacer le souvenir napoléonien, le panache de l’empereur défunt ne cessera de croître, au point qu’au Retour des Cendres décidé par le roi des Français Louis-Philippe en 1840, les badauds, le long du cortège, crieront “Vive l’empereur !”