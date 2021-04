La randonnée longue distance Rivierpark Maasvallei , qui parcourt le Limbourg belge et néerlandais, a été élue itinéraire de randonnée de l'année 2021.

C'est ce qui a été annoncé vendredi lors de la première journée du salon du cyclisme et de la randonnée d'Utrecht, aux Pays-Bas. Le tronçon de la "Véloroute du rideau de fer" entre Gmünd, en Autriche, et Bratislava, en Slovaquie, a, lui, été désigné Route cyclable de l'année 2021.

La randonnée de RivierPark Maasvallei, qui serpente le long des deux berges de la Meuse, est passée de 52 à 137 kilomètres en 2020. Le jury du salon a été particulièrement impressionné par ses réserves naturelles, la qualité de la signalisation et l'aspect transfrontalier. La randonnée du Rivierpark Maasvallei a emporté le titre devant "Wandelnetwerk de Merode" (Belgique), "Streekpad Westfriese Omringdijk" (Pays-Bas), Pad "van de Vrijheid" (Pays-Bas) et "Oude Bondswandeling van Nijmegen naar Plasmolen en terug" (Pays-Bas).

Le titre de Route cyclable de l'année est allé à la section de la "Véloroute du rideau de fer" Gmünd, en Autriche, et Bratislava, en Slovaquie. Cette piste pour vélo s'étend sur près de 10.000 kilomètres et serpente de la mer noire à la mer de Barents. Le jury a constaté qu'il restait des traces de la guerre froide le long de la partie située entre Gmünd et Bratislava. "Mais chaque inconvénient à son avantage", explique le jury, "la relocalisation forcée de la population du côté est de la frontière a créé des zones naturelles uniques."

Outre la beauté du paysage, le jury a été impressionné par la qualité de la signalisation, la présence de bancs de pique-nique et les informations qui jalonnent le parcours. "Les pays qui étaient autrefois séparés par le rideau de fer ont coopéré pour créer un bel itinéraire. Le résultat est impressionnant."

Les autres nommés dans la catégorie Route cyclable de l'année étaient la "LF-Kustroute" et la "LF-Zuiderzeeroute" aux Pays-Bas et la "Oranjefietsroute" qui s'étend en Allemagne et aux Pays-Bas.

Le salon du cyclisme et de la randonné se tient jusqu'à samedi. Cette année, en raison de la pandémie, le salon est 100% numérique.