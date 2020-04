Vous nous racontez, en toute sincérité, depuis le début de cette curieuse épopée, comment la situation de confinement a changé votre quotidien, et votre vision du monde.

"Quand on s’ennuie, on range ", Rupert, 68 ans à Bruxelles.

"Ce confinement oblige à un ‘arrêt sur image’. Les activités chronophages dans lesquelles j’avais l’habitude de me jeter sont taries, ce qui dégage un temps énorme qui peut donner le vertige. Si l’espace est confiné, la temporalité devient infinie, l’horizon se vide, obligeant à un face-à-face avec soi-même, surtout quand on vit seul. Alors, on fait ce que beaucoup de gens font quand il n’y a rien à faire, quand on s’ennuie : on range ! Et on fait aussi du rangement dans sa vie… Qu’ai-je vécu, qui suis-je, quels sont mes espoirs, qu’est-ce que je désire vraiment pour moi et pour les autres, qu’est-ce que je prends à ce monde, qu’est-ce que je lui donne, en suis-je un parasite, un bienfaiteur ou un commensal, et en quoi cette question me touche-t-elle ? Cette solitude qui s’impose n’est pas pour me déplaire, c’est l’occasion de muer ‘dans son trou’, de devenir un autre à son aise, sans craindre le regard des autres… de (re)devenir vraiment soi-même, sur des bases solides, afin de vivre un ‘après’ différent, que j’espère plus libre, plus investi, plus puissant, plus humaniste. Ce sera aussi le moment de retrouver les autres, découvrir ce que ce bouleversement a fait d’eux. Et cela sera aussi une nouvelle grande aventure."

"Je fais des apéros-haies", Sophie, 37 ans, à Faimes

"Je perds un peu la notion du temps, je ne sais plus trop quel jour on est. Je tourne en rond. Le contact physique me manque, mais je suis consciente d’être privilégiée. Je vis à la campagne, je fais des ‘apéros-haies’. Chacun de son côté avec son verre, à cinq mètres l’un de l’autre. J’ai beaucoup de chance d’avoir un jardin, des gens à qui parler et des gens à aider…"