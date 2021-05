Habiller nos enfants avec des marques écoresponsables, la nouvelle tendance qui monte Magazine Aurélie Parisi

© SHUTTERSTOCK

Légères et estivales, brodées de fleurs pour les filles ou ornées de skateboard et de pizza pour les garçons, les tenues de la nouvelle collection pour enfants de Stella McCartney sentent l’arrivée du beau temps et d’une nouvelle ère en termes de création de vêtements. L