L'actrice de 53 ans donne sa recette d'un masque très facilement réalisable à la maison.

A l'instar de Gwyneth Paltrow et son célèbre Goop, l'actrice Halle Berry a lancé une plate-forme nommée rē-spin qui rassemble une communauté d'histoires, de conversations et de produits destinés à soutenir les personnes en quête de santé et de bien-être.

Il y a peu, elle a d'ailleurs posté sur Instagram la recette d'un masque fait maison qu'elle utilise depuis des années, ce qui a largement plu à sa communauté.

En voici la recette très facilement faisable à la maison : du thé vert, du citron, du yaourt et du curcuma pour ressembler à Halle Berry ? On s'y met !

Les ingrédients : 2 cuillères à soupe de thé vert infusé - 1 pincée de poudre de curcuma - 1/2 cuillère à café de jus de citron - 1/4 de tasse de yaourt nature

La préparation : Mélanger les ingrédients et remuer vigoureusement. Appliquer une couche généreuse et laisser agir pendant 3 min. Ajouter une deuxième couche et laisser agir pendant 10 min. Rincez à l'eau froide et appliquez une crème hydratante comme d'habitude.