L'automne est là, période de repli progressif vers l'intérieur. On a davantage envie d'être chez soi, les jours raccourcissent tellement vite ! Si vous avez un jardin, il est temps de vous organiser pour que les meubles de jardins passent les deux saisons à venir au mieux de leur forme. Pour les retrouver en mars... Overstock Garden, le spécialiste des meubles de jardin nous a donné ses conseils.

Les housses de jardin, ce sont les accessoires must-ahave de l'automne ! Elles ont l'avantage de pouvoir laisser le mobilier de jardin à l'extérieur sans lui faire subir les affres de la pluie, du froid et à un moindre degré de l'humidité.

© Bristol



Teck

Pour le mobilier en teck, il y a exception : le plateau de la table a en effet besoin d’oxygène supplémentaire en raison des conditions hivernales humides. Toutefois, si vous n’avez pas envie de faire un grand nettoyage de printemps comprenant ponçage et vernissage, vous pouvez tout de même utiliser une housse. Mais veillez dans ce cas à placer un seau ou un autre élément d’une hauteur supérieure au milieu de votre table pour que la housse ne "colle" pas au bois et que le plateau de votre table reçoive encore suffisamment d’oxygène. Les chaises de jardin en teck, quant à elles, peuvent être recouvertes d'une housse de protection.

Traitement

Cela dit, le mieux alors sera de traiter tables et chaises en bois avec un produit protecteur, ce qui facilitera l'entretien au printemps : jonglez avec le temps, la table doit être complètement sèche pendant encore au moins un jour après le traitement ! Dans le même ordre d'idée, plus votre mobilier de jardin est sec lorsque vous lui enfilez sa veste d’hiver, mieux c’est. L’humidité peut en effet provoquer de la moisissure. La housse de protection ne doit donc pas toucher le sol et l'air pourra circuler sous la housse.

De guinguois

Petit conseil : surélevez une partie des pieds de la table pour que l'eau ne stagne pas sur la housse. Et pensez à un cordon de serrage en cas de coups de vent (et il y en aura...). Enfin, il va sans dire que les coussins préfèrent l'intérieur !