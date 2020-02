Une appli, des amis et c'est parti pour chasser le zombie (ou être chassé ?) dans les rues de Bruxelles et de Mons ! Un escape game en extérieur conçu pour les adultes.

Une attaque zombie, des dizaines d’énigmes pour tenter de fuir et de survivre, des choix cruciaux qui influenceront la survie de toute l'équipe et tout ça non pas en vase clos mais dans les rues de votre ville ! En l'occurrence, Coddy, la jeune société à l'origine de cette application géolocalisée, va lancer ce premier escape game extérieur ce samedi 22 février prochain à Bruxelles. Avant d'arriver à Mons le mois d'après.

Le scénario est original, second degré mais aussi plein de surprises et de missions complexes. Le jeu s'adresse avant tout "à tous les adultes qui ne se le permettent plus. Rassembler un groupe d’amis autour d’un scénario bien ficelé, drôle et assez compliqué pour susciter la réflexion, pour leur permettre de retrouver leur âme d’aventurier, le temps d’une demi-journée". L'histoire : coincés dans une ville où le virus Z-1 se répand, contamine la majorité des concitoyens et les transforme en zombies amateurs de viande fraîche (-oui, la viande fraîche, c’est toi), vous n'avez en principe que 120 minutes pour trouver l’unique point d’extraction qui reste pour vous échapper! Brrrr...

De nouveaux jeux à venir

En moyenne, ce jeu en géolocalisation dure entre 2 et 3h et l'on parcourt 4.5 km en accomplissant 25 à 30 missions !

Les jeux se déroulent dans certaines villes majoritairement francophones, chaque scénario est disponible en français, néerlandais et anglais. Le joueur reçoit le scénario dans sa langue, même si elle est différente du reste du groupe. L’application Coddy est gratuite, disponible sur iOS et Android et propose des jeux démos à tester chez soi. Les prix d'un escape game varient entre 29.99€ et 39.99€.

En pratique, les joueurs choisissent un scénario (la société propose un autre escape game en intérieur), une date et une ville et commandent un ticket en ligne valable pour une équipe jusqu'à 6 personnes. Chaque jeu se passant à un moment et dans un lieu précis, il recevra les informations sur la mission par mail la veille de l'événement.

Les premières de "Infected: Rise of the Dead" auront lieu à Bruxelles ce samedi 22 février et dimanche 23 février, point de départ : place de la Chapelle (rés. ici). puis à Mons le week-end du 07 et du 8 mars prochains. Des dates sont réservables jusqu'en juin 2020. D'autres jeux sont en cours de préparation.

Infos : www.coddygames.com