Lorsque vous voyagez sur de longues distances, vous souhaitez évidemment une totale tranquillité d’esprit. Que ce soit pendant vos trajets quotidiens ou pendant vos vacances d’été annuelles, une grande autonomie vous procure un sentiment de tranquillité. Avez-vous dès lors obligatoirement besoin d’un véhicule hybride, diesel ou essence ? Pas nécessairement, car il est désormais possible de voyager sans souci en mode électrique pur.

Il suffit de voir la Ford Mustang Mach-E. Pour ce SUV électrique sportif, les ingénieurs ont mis au point une batterie standard (capacité utile de 68 kWh) et une batterie à capacité augmentée (88 kWh). Résultat : la Mustang Mach-E à propulsion arrière et à autonomie étendue atteint un maximum de 610 km entre deux charges (mesuré selon la méthode WLTP), et 540 km avec les quatre roues motrices. Avec la batterie standard, la Mustang Mach-E peut parcourir une distance toujours plus que respectable de 440 km (propulsion arrière) ou 400 km (quatre roues motrices).

Pensez au nombre de kilomètres que vous parcourez en une journée moyenne et ce que permet une telle autonomie. D’Ostende à Arlon ? C’est 308 km. Un voyage Bruxelles-Paris ? 310 km. Des vacances dans le sud de la France, quand cela sera à nouveau possible après la crise corona ? Avec deux arrêts à une borne de recharge rapide, c’est parfaitement possible.

Recharge

Pas de problème donc en ce qui concerne l’autonomie, mais comment recharger la batterie ? Cela peut se faire à domicile, au travail ou à une borne de recharge publique. La meilleure solution pour recharger à domicile est la Ford Connected Wallbox, disponible en option, qui rajoute environ 43 km d’autonomie chaque heure. Après une nuit de chargement, la Mustang Mach-E est donc totalement prête à nouveau. Cette wallbox est installée par Eneco, mais vous êtes bien entendu libre de choisir votre propre fournisseur d’énergie. Grâce à l’application FordPass, vous pouvez définir votre schéma de charge afin que la batterie se recharge automatiquement et soit pleine au moment où vous voulez partir. Il est d’ailleurs recommandé de charger la batterie avant le départ : vous gagnez ainsi de l’autonomie car la batterie est déjà chaude.

L’application FordPass vous donne accès à plus de 155 000 bornes de recharge publiques en Europe. Vous prévoyez un long voyage ? Dans ce cas, les bornes de recharge rapide IONITY sont très intéressantes. Pour vous donner une idée, une charge de dix minutes à une borne de recharge IONITY d’une puissance allant jusqu’à 150 kW ajoute 119 km au rayon d’action de la Mustang Mach-E à propulsion arrière et augmente l’autonomie. L’idéal donc lorsque vous faites une pause le long de l’autoroute pendant votre voyage. Un avantage appréciable est que les conducteurs de Mustang Mach-E bénéficient d’un an d’accès gratuit au réseau IONITY et paient également un tarif de recharge plus bas pendant cette période (0,32 euros/kWh au lieu de 0,79 euros/kWh).

© Ford

Sportive et familiale

Avec ses accélérations rapides (le modèle GT passe de 0 à 100 km/h en 3,7 secondes), son design sportif et ses logos mustang, la Mustang Mach-E s’inspire de la légendaire voiture de sport Mustang. Mais ne vous y trompez pas : la Mustang Mach-E est très pratique à l’usage. Elle offre de l’espace pour cinq passagers et de 402 à 1420 litres de bagages (avec les sièges arrière rabattus). Dans le nez – où se trouve le moteur à combustion dans les voitures conventionnelles – vous trouverez encore un « frunk » (coffre) de 81 litres. Vous pouvez y ranger les deux câbles de charge standard fournis, par exemple.

Bon rapport qualité-prix

Vous pensez peut-être qu’un tel SUV électrique doit être très cher. Cependant, la Ford Mustang Mach-E vous offre un rapport qualité-prix exceptionnel. Avec la batterie standard, vous payez 48 000 euros (propulsion arrière) ou 54 950 euros (quatre roues motrices). Et puis vous avez beaucoup d’équipements de série. Le fait qu’elle soit déductible à 100 % des impôts rend également la Mustang Mach-E très intéressante en tant que voiture de société. La Mustang Mach-E est déjà disponible à la commande.

Découvrez la Mustang Mach-E, le premier SUV électrique de Ford.