Au boulot ou à la maison, c'est une très bonne façon de se sentir tout de suite mieux.

La société IDEWE spécialisée dans la prévention et la protection au travail a remis aux entreprises quelques petits conseils pratiques pour que la chaleur ne soit pas trop suffocante au bureau. parmi ceux-ci, il y en a un qui vaut son pesant de fraîcheur !

On va tous avoir chaud au boulot, c'est un fait. Et demain et jeudi seront pires encore côté températures. Alors, soyez prévoyants pour les prochains jours... et transformez votre ventilateur en climatiseur. Comment : en plaçant deux grandes bouteilles d'eau congelées devant le souffle ou même un bol de glaçons.

L'air qui va vous effleurer sera étrangement semblable à celui d'un climatiseur !

Les bouteilles ne tiendront pas toute la journée, prenez un essuie fin et trempez-le dans l'eau, essorez-le bien et posez le sur la grille du ventilateur, l'air sera également bien plus frais.