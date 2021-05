Toujours à l’heure

Pour les papas branchés, voici la nouvelle montre connectée Garmin, qui va changer votre manière de vous détendre et de pratiquer une activité sportive. Car dans ce tout petit boîtier, il y en a des choses. Un GPS, bien sûr. Mais aussi des tas d’applis qui vous permettent de planifier vos entraînements, de surveiller votre santé et votre bien-être, de profiter de votre musique (sans votre téléphone puisque la montre stocke vos playlists) et même de faire vos paiements en ligne. La Venu SQ Music existe dans plus de dix couleurs et modèles.

Montre Venu SQ Music, Garmin, +/- 220 €

Pour les gourmets

De virilité, il en est aussi question dans les boîtes de chocolats que Benoît Nihant propose pour la fête des pères. Ce n’est pas pour rien que la collection s’appelle Les impétueux ! Des fèves de cacao grand cru qui se marient à des rhums et piments de la Jamaïque, à des raisins blancs macérés dans du rhum cubain, à du poivre de Madagascar et aux notes intenses de café et de tabac blond.

Les impétueux, Benoît Nihant, 29,90 €

Du son plein les yeux

Deux en un ! Les beaux jours approchent et pour protéger les beaux yeux de papa, des lunettes de soleil s’imposent. Mais quand, en plus, elles sont dotées de petites enceintes intégrées dans les branches, en plus d’être élégant, votre paternel pourra aussi écouter sa musique préférée. La batterie offre jusqu’à quatre heures d’écoute en continu.

Lunettes Bose Frames, Bose, À partir de 229,95 €, sur bosebelgium.be

So chic

Cartier, ce ne sont pas que des bijoux, des montres et autres accessoires qui affolent… les filles (oui, c’est un cliché, mais allez, on l’assume). La marque française dont la réputation n’est plus à faire propose aussi des parfums, dont l’iconique Pasha, ici revisité en version noire. Une édition limités qui allie la fraîcheur des agrumes à la plénitude de l’ambre et du cèdre. Le tout dans un flacon noir et or du plus bel effet.

Pasha édition noire, Cartier, 99 €/100 ml

L’heure des braves

“Incarné par le rappeur Skepta, pionnier du grime britannique, le nouveau parfum Diesel est une exhortation lancée aux hommes, une apologie du courage, une incitation à oser faire entendre leur voix pour affirmer leurs positions”, dit-on chez Diesel. Oui, mais ça sent quoi ? Mélange d’herbes au bison, d’essence de lavandin, genièvre épicé, citron piquant pour la virilité affichée. Musc et ambre pour adoucir le tout. Un parfum puissant, qui va faire du bruit.

Sound of the brave, Diesel, 73 €/50 ml

Par Jupiter !

Pour les papas qui aiment la mode pratique et éthique, Esmeralda Ammoun propose ce petit sac bien pratique (et son grand frère, Saturne, à 250 €) et en cuir vegan. Ce petit sac en bandoulière (15x20x5 cm) est cousu à la main et sera parfait pour y glisser votre téléphone, portefeuille, trousseau de clefs… Histoire d’avoir les mains libres lors de vos déambulations en ville.

Sac Jupiter, Esmeralda Ammoun, 40 €

L’effet d’une bombe

Brûlant, érotique et magnétique : décidément, on a compris la tendance des nouveaux parfums pour homme. L’idée d’Infrared, c’est de capter cette lumière infrarouge émise par la chaleur des corps… Cette petite bombe se compose de piments habanero (les plus forts du monde), d’essence de fleur de cannelle, de safran, de benjoin et d’huile de bois de cèdre. Ne manque plus qu’une allumette pour que tout ça explose !

Spicebomb Infrared Eau de Toilette, Viktor&Rolf, 64 €/50 ml

Se faire tirer le portrait

Immortaliser l’amour qui unit les membres de votre famille et soutenir une bonne cause : c’est ce que vous propose la marque Fujifilm qui organise des séances de pose, les 5, 6, 12 et 13 juin, au Coq et à Bruxelles, avec des photographes de renom. La séance dure une heure, au terme de laquelle vous recevez trois photos numériques et une photo 30 x 40 cm sous forme de Memory Blox. Les fonds récoltés iront à l’ASBL Centre Princesse Maxima Belgique. D’une pierre deux coups, donc. Renseignements et inscriptions : https://mailchi.mp/fujifilm.eu/3l91dzqh3w.

Séance photo, Fuji Films, 125 € au profit de l’ASBL Fondation du Centre Princesse Maxima Belgique

Sexy comme Lenny

À l’instar de Zoé, sa fille, qui porte avec une classe folle les couleurs de Black Opium, d’Yves Saint-Laurent, Lenny Kravitz aussi prête son visage – sa dégaine, son look tellement sexy – à la prestigieuse marque française. Le parfum s’appelle très sobrement Y. Pas besoin d’en dire plus, à part peut-être que ce jus, imaginé par la star des parfumeurs, Dominique Ropion, s’offre la plus iconique des familles olfactives masculines : la fougère. Dans cette version simplement baptisée “Le parfum” (il fallait l’oser), on a ajouté de la lavande et du cèdre. C’est simple, mais cela laisse un sillage aussi entêtant qu’un bon riff de guitare…

Y Le parfum, Yves Saint-Laurent, 99,20 €/60 ml

Joue-la comme Beckham

Pour lui, il s’agit bien plus que d’une question de look. C’est aussi permettre à d’autres de se sentir bien et d’avoir confiance en eux. C’est donc une décision qui appartient à chaque homme en fonction de ses envies. Changer de style ou porter une barbe est un choix personnel. Quant au nombre 99, l’ancienne star du ballon rond l’a choisi pour une raison toute simple : ce fut, pour lui, une année importante. Celle où il s’est marié, où Manchester United a remporté le triplé et où son fils aîné Brooklyn est venu au monde. La gamme est très large et va du shampoing au gel à raser en passant le baume pour la barbe et la pommade coiffante. Au total, 21 produits qui feront le bonheur des fans de foot et des autres !

House 99, Large gamme à partir de 15 €

Soin haute précision

Quand feu M. d’Ornano a lancé sa gamme de crèmes solaires, il avait demandé à ses équipes de communiquer sur la préciosité – et donc le prix – des produits. Car, chez Sisley, l’excellence se paie et c’est parfaitement assumé. Dans cette gamme pour homme, le nouveau venu est un soin global anti-âge. Sa formule a été conçue pour augmenter la résistance cutanée face aux agressions quotidiennes (rasage, froid, stress, pollution…). Il agit sur tous les fronts : raffermissant, correcteur rides, hydratant, anti-fatigue, anti-feu du rasoir. Et ce, grâce aux extraits de marrube blanc et de pensée sauvage et du beurre de Karité. À utiliser matin et/ou soir.

Sisleÿum for Men, Sisley, 214 €