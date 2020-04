Une plate-forme qui rassemble un nombre impressionnant de bonnes sources qui deviennent gratuites pendant la période de confinement.

Ce week-end, il va faire très beau et l'envie sera grande d'aller prendre l'air au lieu de rester chez soi, un lieu que l'on connaît vraiment trop bien en ce moment. Mais pour s'évader de toutes les façons que ce soit, il vous suffit d'un ordinateur.

Les bons plans sont légion sur la toile, dans les journaux, sur les réseaux sociaux, qui vous disent où regarder des films gratuits, quels musées visiter en virtuel, comment se loguer sur une plate-forme pour avoir accès à une bibliothèque de livres audio ou en PDF. Mais il faut toujours chercher, être à l'affût, se souvenir.

Voici un précieux sésame : nesortezpas.com est un site qui recense tout une série de sites devenus gratuits pendant la période de confinement. De quoi bien remplir ce long week-end de Pâques d'activités culturelles diverses : gaming, podcasts, films, séries, opéra, humour, visites, spécial enfants, sport, etc.

Cette plate-forme est le fait de deux Français installés chacun à un bout de la France et qui ont décidé de mutualiser leurs trouvailles : "Nous voyons tous passer ces annonces sur Facebook de tel ou tel site qui devient gratuit pendant le confinement. Mais quand on a besoin de les retrouver, grosse grosse galère. On a donc décider de centraliser et de partager un maximum de bonnes sources qui deviennent gratuites pendant cette période", expliquent-ils, encourageant chacun à leur envoyer des sources pour étoffer toujours plus l'offre.

> nesortezpas.com

> L'astuce étant de se créer une adresse mail en cas de demande d'inscriptions pour ne pas risquer l'inondation de publicités et de mails non désirés.