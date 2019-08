Le 2 septembre, les enfants vont retrouver le chemin de l’école. À deux semaines de la rentrée, il est temps de reprendre un rythme. Et cela commence par le sommeil. "C’est l’un des éléments les plus importants pour la reprise" explique Harmony Godin, coordinatrice psychopédagogue. Les enfants commencent l’école de plus en plus tôt et terminent souvent assez tard. Il est donc important de reprendre un rythme normal une ou deux semaines avant la rentrée."

La qualité de sommeil des enfants pour cette nouvelle année scolaire se joue donc dès maintenant.

(...)