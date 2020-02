Le photographe Rodrigo Kunstmann a réalisé une prise qui fait à présent le tour du monde.

En effet, il est parvenu à photographier un bébé à la naissance dans une posture qui fait le buzz depuis son partage sur les réseaux sociaux. Il faut dire que la tête d'Isabela Pereira de Jesus, née le 13 février dernier, vaut le détour.

Alors que beaucoup de nouveau-nés poussent des cris à la naissance, Isabela présente elle une mine boudeuse, comme si elle dévisageait les médecins qui l'entoure. Il n'en fallait pas plus pour susciter l'attention des internautes.



Depuis lors, le photographe est harcelé de toutes parts par les médias. Il s'est confié ainsi au journal brésilien Crescer:

Quant à la maman de la petite fille, elle a aussi commenté l'histoire sur Facebook et révélé quelques informations: "Isabela aurait normalement dû naître une semaine plus tard, mais il est clair qu’elle ne pouvait pas attendre plus longtemps. J’oserais dire que ce froncement de sourcils décrit bien son caractère. Elle fait toujours cette tête-là quand je lui change ses couches ou que je l’allaite. En fait, elle est née pour être un 'même'"