Il fait bon vivre en Belgique !





Les mauvais élèves? La Lituanie (45%), la Croatie (42%) et la Bulgarie (35%) sont les trois pays qui occupent les dernières places du classement d'Eurostat, appartiennant tous les trois à l'Europe de l'Est.





C'est bien notre pays qui abriterait le plus de gens heureux sur toute l'Europe, selon une étude d'Eurostat. Tallonée par les Pays-Bas, l'Autriche et la Finlande, la Belgique compterait quelque 76% de citoyens se disant heureux. Pour établir cette statistique, la population européenne a dû classer son bonheur sur une échelle allant de "heureux tout le temps" à "jamais". Ce à quoi, plus de trois quarts des Belges ont répondu très positivement, affirmant connaître le bonheur "tout le temps", voire "la plupart du temps".