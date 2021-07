Aujourd’hui, l’éclairage de type LED permet d’augmenter les possibilités de rendus lumineux. La société Innr commercialise des éclairages intérieurs et extérieurs depuis 2012. À leur catalogue, une bande lumineuse disponible en 2 ou 4 mètres. Ce produit ne comporte aucun interrupteur. Pour être utilisé, il doit être branché à une plateforme qui prend en charge le protocole de connexion Zigbee comme Amazon Alexa, SmartThings de Samsung ou Hue de Philips. C’est avec cette dernière que j’ai testé le matériel. L’installation est aisée pour autant qu’une lampe ou la passerelle du système soit proche (moins de 10 m et sans trop d’obstacles, tels que murs ou fenêtres) de là où vous désirez installer le ruban. La reconnaissance de l’éclairage a été immédiate par l’application Hue et j’ai pu profiter de toutes ses fonctionnalités : comme changer la teinte ou son intensité, automatiser des séquences et y appliquer des scénarios.

Le produit est livré avec des fixations pour l’installer sur un mur par exemple. Il prend peu de place et reste discret. La puissance du ruban de 4 m est de 1000 lumens soit 79 Watts. Le produit est compatible avec les assistants vocaux d'Amazon et de Google.

La bande lumineuse Outdoor Flex Light Colour de 4 m est vendue au prix de 99,99 €.