En ce moment, les célibataires s'écrivent beaucoup mais ne se rencontrent pas. Pour certains, la fonction vidéo-rencontre pourrait être un vrai plus !

Le site de rencontres rendez-vous.be a décidé de rapprocher encore plus les internautes célibataires en cette période de confinement en proposant la fonction vidéo rencontre.

Les discussions en ligne ont fait un bon en avant sur toutes les applis et les sites de rencontre depuis quelques semaines. On ne peut plus se voir alors on s'allume... en chattant ! Les discussions en ligne permettent de garder le contact mais rendez-vous.be, qui reste le pionnier de la rencontre en ligne en Belgique offre désormais une fonctionnalité supplémentaire : celle de proposer à la personne avec qui on discute de passer en mode vidéo.

De quoi se procurer quelques angoisses mais peut-être le meilleur moyen de se préparer une vraie rencontre à la clé pour plus tard ?

La plate-forme est accessible via site et app.