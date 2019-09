Les personnes qui travaillent de manière occasionnelle chez elles n'investissent pas dans leur poste de travail. Elles se mettent à leur bureau au mieux ou sur la table de la cuisine ou lové dans le canapé ! Et hop, c'est parti pour des heures d'ordinateur sans chaise de bureau ergonomique devant un écran qui est trop bas par rapport aux yeux... "Or, on peut développer des maux de dos, de la nuque, des tennis elbow si on n'y prend pas garde", soulève Veerle Hermans, responsable de la discipline Ergonomie chez IDEWE, une société qui propose des services sur mesure en matière de prévention et de bien-être au travail.

Voici ses conseils pour épargner votre dos, votre nuque, vos épaules et vos poignets.

1. Adoptez une chaise de qualité

Quand on sait que l'on passe 70% de son temps assis, on comprend l'importance du support. Il faut donc s'orienter vers une bonne chaise de bureau réglable.

Veerle Hermans nous donne quelques indications pour la positionner au mieux pour nous et cela vaut aussi ppur le bureau "7 travailleurs sur 10 ne savent pas comment s’y prendre d'après notre enquête !"

> "Asseyez-vous bien au fond de votre chaise et réglez-en la hauteur de sorte que vos pieds se trouvent à plat sur le sol. Votre postérieur doit se trouver à une hauteur supérieure à celle de vos genoux, et vos cuisses doivent être légèrement inclinées vers l’avant. Si vous ne pouvez pas ajuster la hauteur de votre table et que celle-ci est trop haute, réglez votre chaise à une hauteur supérieure et utilisez un repose-pied. Il doit y avoir un espace de la taille d’un poing entre votre chaise et le creux de vos genoux. Le creux formé au niveau de vos lombaires doit être soutenu par votre dossier. Ce dernier doit donc de préférence être arrondi dans le bas."

Si vous êtes assis sur une chaise "normale", vous pouvez "glisser un coussin contre vos dorsales pour avoir plus de support

2. Veillez à avoir un écran séparé

Utilisez idéalement un écran suffisamment grand (19’’) ou au moins un support pour ordinateur portable.

3. Munissez-vous d'une souris et d'un clavier externes

Ce dernier étant placé à 10-15 cm du bord de la table.

4. Bougez !

On est trop sédentaire, alors pensez à alterner les positions assises et debout qiu sont faciles quand on travaille à domicile. Un exemple ? "Travaillez un temps debout au plan de travail de votre cuisine par exemple, pour autant qu’il se trouve environ à hauteur des coudes. N’oubliez surtout pas de faire régulièrement quelques pas pour dépenser de l’énergie et stimuler votre circulation. Levez-vous quand vous passez un coup de téléphone !"