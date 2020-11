Le mieux, c’est d’accompagner l’attente des enfants en préservant la magie de cette fête.

Boutiques fermées, services de livraison débordés, ruptures de stock, commandes tardives : il se pourrait que le grand saint ait un peu de retard cette année dans la livraison de ses jouets… Un dimanche 6 décembre avec juste une clémentine et un speculoos, est-ce possible de nos jours ? Que dit-on aux petits, et même aux plus grands qui s’attendent à recevoir les cadeaux de leurs rêves, de la part des parents, des grands-parents et des parrains et marraines ?

Nathalie Vancrayenest est coach parentale et scolaire. Pour elle, il faut faire la différence entre les tout-petits et les plus grands. "Les enfants de 2 ou 3 ans n’ont pas la même notion du temps que la nôtre. Pour eux, la Saint-Nicolas aura lieu quand ils verront leur cadeau. Même si leur maîtresse en parle le lendemain, ils se souviendront de ce que vous leur avez dit : il a eu un petit peu de retard mais il ne t’a pas oublié !"

(...)