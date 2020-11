Par les temps qui courent et le climat anxiogène provoqué par le Covid-19, une bonne partie de rigolade n'est pas de refus ! C'est dans cette optique que Kenny, un jeune papa anversois, a décidé d'intégrer à son compte Instagram des photos-montages de sa fille. Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il sait se montrer imaginatif. Ainsi, Kenny a envoyé Alix sur la lune, lui a mis une Leffe en main, l'a représentée sur un skate et dans le sèche-linge, l'a même mise en compagnie du président sortant Donald Trump.

Nos confrères flamands de Het Laatste Nieuws en ont d'ailleurs fait un article qui a fait le tour du monde. "L'article d’HLN est devenu viral et nous avons décidé de le publier sur Reddit. Il a fait un carton aussi en allant directement à la première place. Puis l’information s’est répandue dans le monde entier. Nous avons déjà accordé des interviews télévisées à un média néerlandais et à une télévision allemande. Mais les demandes viennent de partout, ça n’arrête pas..."





A tel point que son histoire a même trouvé son public aux Etats-Unis ! “Hier soir, nous passions sur la chaîne de télévision américaine Fox News. En cinq jours, nous sommes passés d’environ 200 à plus de 40.000 followers", explique Kenny à nos confrères. “La semaine dernière, nous étions également dans les colonnes des célèbres journaux britanniques The Sun et Daily Mail”, poursuit-il. L'histoire a même été relayée en Afrique, au Kazakhstan, en Russie, en Inde, à Hong Kong ou encore en Argentine !

Une histoire incroyable et étonnante qui ravit forcément le jeune père. "Je pense que les gens apprécient mon compte particulièrement en ces temps sombres. Ils ont envie de s’amuser. Par exemple, quelqu’un m’a dit qu’il avait passé une très mauvaise journée, mais que ma page lui avait redonné le sourire. Une autre personne a créé un compte sur Instagram spécialement pour suivre nos aventures" explique-t-il.

Heureusement pour ses followers, Kenny prend énormément de plaisir à réaliser ses photos. Par conséquent, il ne compte pas s'arrêter de sitôt: “J’ai encore beaucoup d’idées. Les gens font également des suggestions, ce qui est très bien, même si elles ne sont pas toujours réalistes (rires). Je travaille vraiment sur certaines des photos pendant des heures”. L'Anversois a également admis qu'il avait reçu des propositions de personnalités en vue d'une collaboration. “Nous verrons bien. L’important, c’est que les gens continuent à s’amuser. C’est pour cela que je fais ces photos” avoue-t-il.

