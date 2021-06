Inévitablement, la coque blanche au liseré bleu et les cinq voiles gonflées attirent le regard. Les promeneurs, curieux, s’arrêtent sur les rives. “Fleur de Lampaul”, un voilier en bois construit en 1948, entre dans le chenal d’Inverness (Écosse), une escale sur la route vers son port d’attache en Normandie. À bord, le capitaine donne les ordres aux trois marins et cinq amateurs (on dit équipiers) qui s’apprêtent à amener puis ferler (replier) la voilure. Professionnels ou non, tous maîtrisent maintenant plus ou moins les gestes de base pour hisser ou amener la grand-voile, le flèche, le foc ou la trinquette, lover les cordages, apprêter les pare-battages qui, au port, éviteront de taper contre le quai. Certains ont les traits tirés. 100 heures de navigation non-stop depuis le nord de la Norvège avec des quarts de jour et de nuit laissent des traces. S’éveiller à 2 h 40 du matin, se préparer un café et monter sur le pont pour trois heures de veille puis recommencer neuf heures plus tard, cela use. Pourtant, si les marins professionnels sont rémunérés, les équipiers, eux, ont payé leur traversée et le plaisir de s’épuiser dans ces manœuvres en étant parfois pas mal secoués. Construite en 1948, restaurée en 2004, cette ancienne gabarre de transport à l’allure de baignoire est un bel exemple de redécouverte du patrimoine navigant traditionnel.