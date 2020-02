Malene Rydahl est auteure et conférencière spécialisée dans les thématiques du bien-être, du bonheur et de la performance. Cette Franco-Danoise, auteure du best-seller "Heureux comme un Danois" est la première à s’être penchée sérieusement sur la gestion des messages qui devient une source d’anxiété et d’angoisse tant elle prend de la place à toute heure du jour et de la nuit. Et surtout, elle met le doigt, dans un livre, sur un phénomène de société qui est à l’origine de bien des malentendus : la non-réponse à l’ère digitale. Elle est l'Invitée du samedi de LaLibre.be.