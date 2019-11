Plaisirs d’Hiver, à Bruxelles (30/11 au 6/01)

C’est parti ! Ça sent bon les fêtes, ses plaisirs gourmands et sportifs, la chasse aux cadeaux. Plongez dans l’ambiance féerique…

© Bauweraerts C’est un incontournable des fêtes de fin d’année dans la capitale. Classé marché le plus original d’Europe par les tour-opérateurs, il s’articule autour de 220 chalets, mêlant plaisirs gourmands et artisanat. Avec quelques typicités bien belges telles que les croustillons, beignets, caricoles qui le disputent aux classiques tartiflettes, huîtres et autres mets de circonstance. Les plus petits adorent aussi les deux manèges d’antan, tandis que de multiples animations égaient les Plaisirs d’Hiver pendant plus d’un mois. La Ville propose une parade lumineuse dans le centre historique et à travers le marché. Sans oublier la patinoire, qui s’installera cette année sur la place De Brouckère.

Village de Noël, Liège (29/11 au 30/12)

© Tonneau En 31 ans d’existence, le Village de Noël de Liège est devenu, par sa taille (200 chalets) et son esprit le plus important marché de Noël de Belgique. Quelque 2 millions de visiteurs le fréquentent, venus de la Cité ardente, bien sûr, mais bien au-delà également. Le Village de Noël de Liège recrée au cœur de la ville l’esprit plein de magie et de féerie des fêtes de Noël. Mais fidèle à son caractère latin, avec le concours de son Conseil Villageois et de ses nombreux chalets de bouche, le Village de Noël a innové par une ambiance festive et conviviale, spécificité principale qui le démarque de ses confrères germaniques et alsaciens.

Strasbourg, capitale de Noël (29/11 au 30/12)

© Bureaux régionaux Impossible d’y échapper. À Strasbourg, Noël rime plus que jamais avec marché(s). Le Christkindelsmärik de Strasbourg, également connu sous le nom de Marché de l’Enfant Jésus, est aussi l’un des plus anciens d’Europe. 300 chalets en bois sont répartis dans 11 villages à travers la ville, avec comme point central la place de la Cathédrale, un concentré d’artisanat, de décorations et de spécialités de saison. Outre l’incontournable vin chaud, les biscuits de bredele sont la véritable spécialité locale aux différents parfums : la noisette, l’orange, la cannelle ou la praline. Et pour bien terminer la journée, une bonne choucroute s’impose. Autour des chalets, rennes et oursons en peluche guettent depuis les façades des commerces et restaurants des flots de touristes prêts à envahir le centre historique. Tout simplement magique.

Village de Noël, Lille (22/11 au 29/12)

© Bureaux régionaux Sur 4 500 m2, 86 chalets de bois animent la place et la rue de Rihour. Outre les produits de bouches provenant de commerçants locaux ou même du Canada, on y trouve un large choix de produits de Noël artisanaux : déco, art de la table, vêtements, accessoires, produits de bien-être, jeux en bois… Les animations sont nombreuses également, avec des concerts tous les vendredis, des animations pour les enfants et la présence du père Noël dans son chalet. Cette trentième édition sera aussi frappée du sceau de l’écologie, avec la disparition des gobelets en plastique.

Village Saint Nicolas, Cologne (25/11 au 23/12)

© Bureaux régionaux À Cologne, le marché de Noël appelé village de Saint Nicolas se déploie sur la Rudolfplatz, en plein centre de Cologne. On s’y régale de nombreuses spécialités culinaires, mais on apprécie tout autant les objets artisanaux uniques, dont les boules soufflées et un large éventail d’idées cadeaux qui prendront place sous le sapin. Celui de la place est des plus majestueux et émerveille grands et petits. Ces derniers apprécient aussi les tours de manège sur un carrousel historique au Marché des Cœurs de Noël. La vieille ville tout entière se pare également de lumières. Des ruelles proposent des thématiques uniques telles que le grignotage ou des jouets. Sans oublier des présentations par des artisans venus de toute l’Europe.

Winter Wonderland, Londres (21/11 au 5/01)

© Bureaux régionaux Le plus populaire des marchés de Noël de Londres prend place en plein cœur de la fête foraine de Winter Wonderland à Hyde Park avec plus de 200 chalets en bois dans lesquels vous aurez largement le choix pour faire vos emplettes de Noël, des manèges, une roue géante, deux cirques ainsi que la célèbre patinoire de Hyde Park autour d’un carrousel. Mais ce n’est pas le seul marché de la capitale. On vous recommande aussi “Christmas by the River”, situé à côté de City Hall, offrant une vue incomparable sur la Tour de Londres et sur Tower Bridge superbement illuminé. En plein cœur des jardins botaniques de Kew, Kew Garden Christmas market regroupe des activités familiales, un carrousel, un père Noël avec une hotte remplie de cadeaux, un marché plein de charme avec de la musique et des chants de Noël.

Aix-la-Chapelle (22/11 au 23/12)

© Vincent Schmidt Pendant environ quatre semaines précédant Noël, les places et les ruelles aux environs de la cathédrale et de l’hôtel de ville d’Aix-la-Chapelle se transforment en un véritable village festif, un lieu de rencontre à la fois pour les Aixois et pour les visiteurs. Les lumières scintillantes et les senteurs inoubliables de vin chaud et de Printen confèrent aux lieux une ambiance extraordinaire. Le marché de Noël d’Aix-la-Chapelle est à juste titre élu parmi les 10 meilleurs marchés de Noël d’Europe. Le pain d’épices y est aussi élevé au rang de star, comme en témoigne la mascotte de 6 mètres de haut qui y est installée, émerveillant les quelque 1,5 million de touristes qui s’y rendent chaque année.

Mais aussi... 10 marchés à visiter en Belgique

Maredsous (22/11 au 25/12)

Le marché de l’abbaye de Maredsous est un incontournable de la province de Namur. Cette huitième édition accueillera 60 chalets, une patinoire de 300 mètres carrés et une brasserie (Le Repère des Rennes). Le 20 décembre, le Maredsous Christmas Night Trail permettra aux plus sportifs de dévaler un parcours allant de 17 à 30 km.

Durbuy (22/11 au 5/01)

Malgré son statut de plus petite ville du monde, Durbuy rivalise avec de nombreuses grandes villes pour proposer un marché de Noël très prisé. Pas moins de 60 chalets animent les ruelles tandis qu’une patinoire s’installe dans le parc Roi Baudouin.

Charleroi (29/11au 27/12)

Durant les fêtes, la place de la Digue et la place Verte se muent en véritable marché de Noël accueillant plus de 50 chalets. C’est aussi sur la place Verte que les amoureux de la glisse se rassemblent pour s’adonner aux joies du patinage sur une surface glacée de quelque 700 mètres carrés.

Tournai (6/12 au 31/12)

Une fois saint Nicolas passé dans les chaumières, c’est Noël qui s’empare de la ville durant Tournai d’hiver. Outre les chalets et l’ambiance féerique de la ville aux cinq clochers, c’est une piste de luge de 39 mètres qui ravit petits et grands. Sans oublier VivaForLife et son cube, qui ont aussi choisi Tournai pour leur grand événement annuel.

Binche (6/12 au 15/12)

La cité des Gilles est connue pour son carnaval, bien sûr, mais on aime y festoyer toute l’année. Y compris durant les fêtes de fin d’année, 46 chalets proposant leurs spécialités de Noël, sans oublier la piste de luge, le petit train et divers concerts.

Waterloo (13/12 au 15/12)

Ce n’est certes pas le plus important du pays mais le marché de Noël de Waterloo et ses quelque 40 chalets recueille chaque année son petit succès. Patinoire, illuminations, manège d’antan, spécialités gastronomiques, il y a tout pour y passer un agréable moment.

Namur (29/11 au 31/12)

La place de l’Ange et la place d’Armes et les rues de la ville seront bientôt envahies d’une centaine de chalets, animés d’artistes de rue et de plaisirs gourmands, vins chauds et tartiflettes en tête. Un vrai régal pour se plonger dans l’ambiance des fêtes.

Wonck (13/12 au 15/12)

C’est probablement l’un des marchés les plus originaux du pays. Situées dans la commune de Bassenge, les grottes de Wonck offrent un cadre idyllique aux 70 artisans qui s’y installent durant 3 jours.

Ostende (23/11 au 5/01)

À la Côte, les marchés de Noël sont généralement plus intimes, si ce n’est celui d’Ostende, installé dans le LeopoldPark. Autour d’une vaste patinoire, les allées sont bordées de chalets et prises d’assaut par les nombreux touristes passant les fêtes en bord de mer. Artisans, concerts, gastronomie, manèges et illuminations transforment le parc en lieu des plus conviviaux.

Bruges (22/11 au 5/01)

La Venise du Nord, quoi de plus beau comme cadre pour non pas un, mais deux marchés de Noël ? Grand-Place, d’abord et place Simon Stevin, ensuite. Un décor de rêve pour un grand classique composé de plaisirs gourmands, patinoire, artisans et illuminations de circonstance.