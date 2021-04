Le mois d'avril est un moment propice pour observer les étoiles filantes. Cette année, c'est plus particulièrement entre le 16 et le 26 avril que nous aurons le plus de chances d'en observer en Belgique, notamment grâce au phénomène des "Lyrides d'avril". Un pic se produira dans la nuit du 21 au 22 avril, où il sera possible d'observer environ 10 à 15 étoiles filantes par heure.La météo clémente de ces derniers jours et le peu de couverture nuageuse favorisent en effet l'observation de ces phénomènes célestes. Mais d'autres éléments peuvent également entrer en compte.

Tout d'abord, il est conseillé d'observer les étoiles au petit matin, environ à partir de 3 heures, car c'est à ce moment que le pic devrait se produire.



Obscurité et patience

Ensuite, il est préférable de s'isoler dans un endroit très peu éclairé, loin du centre-ville ou des lampadaires d'une autoroute. Il faut également s'armer de patience, car les yeux doivent s'adapter au noir ambient. Environ 30 minutes sont nécessaires afin que la pupille s'adapte à l'obscurité et puisse ainsi observer les météores. Inutile d'emporter jumelles ou télescope, car les étoiles filantes sont visibles à l'oeil nu.

Enfin, concernant la zone du ciel à privilégier, c'est difficile à prévoir. Les étoiles filantes peuvent en effet apparaître un peu partout dans le ciel. Mais un point de référence peut être la constellation de la Lyre, sorte de harpe d'où les "Lyrides" peuvent généralement provenir. A noter qu'il existe plusieurs applications mobiles qui peuvent guider l'observateur en lui annonçant en temps réel les zones du ciel à scruter en priorité.