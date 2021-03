La période est difficile mais peut être propice à une prise de conscience de ce que l'on projette dans son habitation et de ce qu'elle nous renvoie. Et le feng shui peut être un bel allié, comme l'explique l'architecte Hélène Nicodème.

Quand il y a du bien-être chez soi, il y a du bien-être en soi. Cette phrase rythme tellement le quotidien de l'architecte Hélène Nicodème qu'elle en a fait la porte d'entrée de son programme d’accompagnement en ligne. Une formation de trois mois qu'elle entend prodiguer à celles et ceux qui sentent que l'adéquation n'est pas entière entre leur lieu de vie et leur vie ! Il y a des années, la jeune femme a commencé à se former en feng shui occidental : une pratique qui désormais ne la quitte plus dans son travail et dont elle sent l'impact sur les gens qu'elle accompagne en tant qu'architecte. "Parfois mes clients se confient profondément, comme chez un psy, je fais vraiment de la psychologie de l'espace en fait !", souligne-t-elle. Et de ces discussions, ressortent à chaque fois du sens et une façon d'organiser la maison pour qu'elle apporte l'énergie juste à l'ensemble de la maisonnée.



L'année difficile que l'on vient de passer durant laquelle les gens ont été privés d'une bonne marge de liberté mais ont aussi pu redécouvrir leur intérieur dans la souffrance ou dans le bonheur a été révélatrice pour elle aussi. "J'avais l'impression que l'on était dans une sorte d'urgence, qu'il fallait que j'agisse et que je sorte de l'accompagnement habituel de mes clients pour offrir tout ce que j'ai pu apprendre à d'autres" avec comme objectif une meilleure qualité de vie et un habitat plus ressourçant. "En Feng Shui Occidental, on considère que notre lieu de vie est un support incroyable pour booster notre épanouissement".

Décoration en conscience

© DR

Se désencombrer

". Cartésienne dans l'âme, Hélène Nicodème expérimente pourtant sans cesse la force du rapport entre habitat et habitant. "", raconte Hélène. Sa formation, elle la voit d'ailleurs comme "".

© DR

Elle décide donc de proposer un accompagnement de trois mois à toutes les personnes qui veulent être en adéquation totale avec leur chez-soi. "", explique l'architecte, "le premier pas, c'est de mieux se connaître soi !"

La formation est centrée sur trois principes : l'architecture minimaliste et la décoration en conscience; le Feng Shui Occidental et le développement personnel et l'habitat durable et les actions éco-responsables. Huit thématiques feng shui sont abordées au fur et à mesure, qui permettront une conscientisation de l'objectif et une priorisation des actions.

Des solutions apparaissent

Concrètement, le groupe recevra du contenu en ligne chaque semaine et un contact de groupe avec la professionnelle tous les 15 jours, avec des bilans individuels réguliers à chaque étape-clé pour amener à des changements en soi et dans l'espace: "". Familiarisées au feng shui, les personnes intéressées pourront envisager mieux leur besoin et comprendre leurs intuitions. Ensuite, la formation se fait plus concrète avec des modules d'architecte simple qui permettront de poser des images, des traits sur ce qui est envisagé et un moodboard pour chaque zone de la maison : ". Les solutions s'imposent, guidées par le feng shui mais surtout par les habitants eux-mêmes qui auront appris une nouvelle forme de lâcher-prise.

> La formation commence le 19 avril, infos sur le site d'Hélène Nicodème