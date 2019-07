Depuis ce vendredi et pendant trois week-ends, 2.500 baigneurs bruxellois auront l’occasion de piquer une tête dans trois étangs de la capitale: l’étang de la Pede à Anderlecht, celui du Bois de la Cambre à Bruxelles-Ville et celui des Pêcheries royales à Watermael-Boitsfort. C’est Bruxelles Environnement, en collaboration avec Pool is Cool, qui a permis la baignade extérieure. Une première en Région bruxelloise depuis les années 70.

En Wallonie, plusieurs espaces de baignade naturels sont également ouverts au public. Voici la liste des endroits où vous pouvez vous rafraîchir et effectuer vos plus beaux plongeons:

La Plage de Renipont

Le Grand large à Peronnes

Le Lac de Bambois

Le Lac de la Plate Taille

Le Lac de la Falemprise

Le Lac de Robertville

Le centre de Worriken

Les Etangs de Recht

Le Lac de Chérapont

L’Ourthe à Maboge

Le Centre Sportif de Libramont

La Semois à Vresse-sur-Semois

La Semois à Membre

La Semois à Alle-sur-Semois

La Semois à Bouillon

La Semois à Herbeumont

La Semois de Lacuisine

Le Centre Sportif de Saint-Léger

Le Plan d'eau de la Marlette

La Semois à Chiny