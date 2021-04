Dans les habitations, le réseau Wifi est soumis à rude épreuve. Plus de monde à la maison, plus de smartphones, d’ordinateurs ou de télévisions partagent la même bande passante, c’est-à-dire la quantité de données que votre réseau est susceptible de transporter. Elle est bien sûr liée à votre abonnement et aux capacités techniques de votre fournisseur. Mais passé votre porte, la vitesse de navigation dépendra de vos choix techniques.

Très souvent, c’est le réseau Wifi créé par votre modem qui est utilisé pour connecter tous les appareils. Son placement est stratégique pour assurer une bonne connexion. S’il est placé au garage, à la cave ou dans une armoire, le signal est perturbé par les matériaux. Une solution est de connecter des appareils à votre modem pour prolonger le signal dans des zones non couvertes. Il existe des boîtiers qui utilisent le courant des prises électriques (technologie CPL), également des boîtiers qui répètent le signal Wifi. De nouveaux procédés apparaissent sur le marché comme celui développé par la société Plume.

La technologie développée analyse le comportement de chacun de vos appareils. En fonction de celui-ci, le système adapte le réseau pour lui apporter la plus grande vitesse de connexion. La force du signal évolue en fonction de la capacité technique de réception de chaque appareil et de sa consommation de données. Cela fonctionne au moyen d’algorithmes développés par Plume qui sont situés dans des serveurs distants (Cloud). La sécurité et l’anonymisation des données sont garanties par l’entreprise. C’est grâce à l’analyse des data fournies par ses millions de clients que la firme assure une meilleure connectivité chez vous.

Le système est constitué d’appareils dénommés SuperPod. Il en faut au moins deux pour couvrir une maison d’une superficie de 150 m2. Il n’y a pas de distinction entre eux. Leur installation est rapide et très facile. Les démarches à suivre sont expliquées dans l’application pour smartphone. Le premier SuperPod doit être connecté au modem au moyen du câble réseau fourni. Le second est à introduire dans une prise et ainsi de suite pour les autres appareils. Le système s’installera de lui-même sans aucune intervention. Ils sont reliés entre eux par ondes radio. Chaque SuperPod dispose aussi de deux entrées réseaux soit pour les relier à un réseau filaire déjà présent dans votre habitation soit pour brancher un appareil informatique en direct au boîtier.

Objets connectés protégés

Toute la gestion du réseau se déroule dans l’application pour smartphone. L’interface est intuitive et assez ludique. On y retrouve tous les appareils connectés au réseau, à quel SuperPod ils sont connectés et la quantité de données téléchargées y est également affichée. C’est aussi via l’application que le temps de connexion de chaque appareil est défini. Il est également possible de créer un profil par membre de la famille. Par ailleurs, tous les mois, Plume envoie un rapport d'activité qui reprend le nombre d'appareils connectés, le nombre de données téléchargées et les blocages intervenus.

En plus de la gestion de votre réseau, Plume offre un module de protection en ligne, de blocage de publicité et aussi de contrôle de vos objets connectés comme une caméra de surveillance ou un thermostat de chauffage. Plume compare les demandes de connexion de vos objets par rapport à leur base de données constituée des informations recueillies chez tous les utilisateurs. Étant donné le nombre d’attaques grandissantes sur le réseau, c’est une assurance pour passer des jours tranquilles.

Un filtre pour interdire l’accès au contenu adulte est également fourni avec l’abonnement de publicité.

En outre, les SuperPod sont des détecteurs de mouvement. Vous vous retrouvez avec un système d’alarme dont la sensibilité est réglable. Les alertes peuvent être désactivées automatiquement lorsqu’un membre de la famille est présent dans le domicile.

Un test de vitesse d’un réseau Wifi connecté en CPL (via les fils électriques) au modem sur un smartphone donnait une connexion de 47 Mb/s. Le même test avec le réseau Wifi créé avec les SuperPod donnait un résultat de 44 Mb/s ; une légère différence qui n’est pas perceptible et qui n’impactera pas l’utilisation de vos appareils.

Le prix du système développé par Plume comprend 1 an d’abonnement avec un SuperPod inclus pour 99 €. Un SuperPod supplémentaire coûte 99 €. Si vous n’êtes pas convaincu par l’offre de service, vous pouvez être remboursé dans les 60 jours.