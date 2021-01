En 2016, Marie-Noëlle Hébrant et Maud Lefebvre, deux comédiennes, jouaient dans King Kong Théorie, une pièce de théâtre féministe adaptée du texte de Virginie Despentes et mettant en évidence des différences entre les hommes et les femmes que la société impose. Leur vient alors l’idée de parler de ce thème à un jeune public via le Théâtre des 4 mains. Ne voulant pas que ce spectacle ne mette en évidence que le point de vue des adultes, elles se rendent, accompagnées du reste de la troupe, dans les écoles où elles interrogent les élèves sur ce que cela veut dire d’être un garçon ou une fille aujourd’hui.