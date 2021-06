Parmi les artistes britanniques, américains ou encore espagnols, on retrouve un Belge: Lost Frequencies, avec son titre "Rise".









On se souvient tous des "Summer Jam", "Despacito" et autres "Macarena" qui ont endiablé nos soirées estivales et qui continuent, chaque année, de rythmer nos vacances à la plage. C'est même devenu une habitude: tous les ans, à l'approche du mois de juillet, les tubes de l'été font leur apparition et commencent à être diffusés en boucle sur les différentes stations de radio.Alors quel sera le hit de cet été 2021? Les pronostics vont bon train. La plateforme Spotify vient d'ailleurs de publier la playlist "Summer Hits 2021", composée de 56 morceaux, pour un total de 2h53 d'écoute. Les titres ont été sélectionnés par des experts de la plateforme musicale et sont supposées être les chansons qui récolteront le plus d'écoutes au terme de l'été.Sur cette playlist figurent plusieurs grands noms de la chanson tels que Ed Sheeran, Maroon 5 ou encore Pink. Beaucoup de tubes à sonorité électro ont également été sélectionnés, comme notamment "Floating through space" de Sia et David Guetta, "Wasted Love" d'Ofenbach ou encore "My Head and My Heart" d'Ava Max.