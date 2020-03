Alors qu'une grande partie de la population mondiale est en confinement et que les déplacements sont limités aux besoins essentiels et indispensables, on peut se poser la question de savoir comment conserver le moyen d'échanger avec ses proches. On peut utiliser le téléphone, les mails ou les messageries classiques, mais certaines applications permettent des appels vidéos améliorés plus aboutis. A vous de choisir (voir la vidéo).

D'ailleurs, pour certains pays où les applications sont d'habitude interdites, il faut trouver d'autres solutions. Les Emirats arabes unis ont quant à eux annoncé ce lundi avoir autorisé l'accès à plusieurs applications mobiles, même s'ils maintiennent cependant l'interdiction d'utiliser WhatsApp ou Facetime pour des appels. Google Hangouts Meet, Cisco Webex, Avaya Spaces, BlueJeans, Slack... Ces applications jusque là inaccessibles dans le pays sont désormais "disponibles, à titre exceptionnel et jusqu'à nouvel ordre", a indiqué l'Autorité de régulation des télécommunications (TRA) dans un communiqué.