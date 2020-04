Les runners n’ont jamais été aussi nombreux. Une excellente chose, à condition de respecter certaines règles pour ne pas se brûler.

Un peu plus de temps pour soi, le besoin de s’aérer et de se changer les idées alors qu’activités sportives indoor et loisirs sont toujours interdits et que le printemps est particulièrement clément.

Malgré les circonstances plus que particulières liées à la pandémie du Covid-19, tous les ingrédients sont réunis depuis plusieurs semaines pour faire de la course à pied le sport numéro 1 des Belges. Aux coureurs habitués à s’entraîner régulièrement sont venus se joindre tous les sportifs privés de leur terrain de jeu habituel ainsi que tous ceux qui veulent profiter de cette période pour retrouver la forme ou tout simplement découvrir la course à pied.

Moyennant certaines précautions de distanciation pour se protéger et protéger les autres, c’est une excellente chose. Attention cependant à ne pas en faire trop et à vouloir brûler les étapes pour tous ceux qui, voici quelques semaines encore, n’étaient pas des routiniers de cette pratique. Emportés par leur volonté de bien faire et l’enthousiasme d’une progression qui peut être rapide au début, beaucoup courent droit vers l’excès et, donc, les blessures.