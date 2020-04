Un oreiller, une ceinture et on est prêt... à ne pas sortir !

Le pillow challenge qui consiste à s'habiller de deux oreillers et d'une ceinture remporte un franc succès ! Sur Instagram comme sur Facebook et autres réseau social, on publie à tout va cette tenue simple spéciale confinement. Une idée lancée par la blogueuse influenceuse Style By Nelli et qui a fait des émules comme une traînée de poudre. L'objectif, c'est de se faire beau avec juste un oreiller bien ajusté et une ceinture, comme si on allait sortir... Ce qui fait penser à la robe chemise d'hommes qu'avait imaginé Florence Foresti pour son rôle dans Hollywoo... De nombreuses influenceuses ont repris le thème, de même que Pauline Ducruet !

