Il n'y a pas que les fringues et les chaussures pendant les soldes ! On peut aussi se faire très plaisir en se concentrant sur un produit, un vêtement spécifique ou un accessoire très utile (ou très luxe parfois) auxquels on ne pense pas forcément. Voici une sélection non exhaustive pour vous délier l'imagination.

Des lunettes

Dans les grandes chaînes d'opticiens, il y a des prix sur les montures, optiques comme solaires. Mais c'est aussi le moment d'aller voir de plus près l'originalité des propositions des opticiens hors "franchise". Comme chez Jean-François Van Assche à Bruxelles où l'accueil et le conseil sont de plus en plus reconnus, même au-delà de la capitale. Lunettes en véritable écaille, en bois, aux formes qui mettent en valeur chaque visage, c'est une mine d'or que ce magasin de lunettes !

Une alliance ou une belle bague

Ce n'est pas votre amour que vous achèterez au rabais mais un bon plan pour faire autre chose avec votre douce moitié. Chez Wouters & Hendrix, les trois boutiques de Bruxelles, Anvers et Knokke proposent des soldes. Et soudain, le bonheur existe...

Une tenue de sport

Vous pouvez toujours aller voir du côté des combi de ski ou des combi de plongée. Et pourquoi pas pousser jusqu'aux maillots de bain ? Les boutiques spécialisées dans ce domaine doivent aussi déstocker.

Des accessoires de cuisine

Qui coûtent cher et que l'on ne pense pas à s'offrir habituellement. Comme les cocottes Le Creuset ou des couverts de chez Christofle dans la boutique de l'avenue de la Toison d'Or.

Un oreiller ou du linge de lit

Que celle ou celui qui change son oreiller tous les 5 ans lève la main ! Personne ? Bon, alors c'est le moment de pousser la porte d'un magasin spécialisé dans le sommeil. Parce que 1. : un oreiller c'est important pour bien dormir et 2. Un bon oreiller, c'est le secret. Et les bons oreillers ne coûtent pas 9 euros chez Ikea mais bien au-delà de 100 euros. Avec une réduc, c'est mieux ! Côté matelas, il y a jusqu'à 40% sur les matelas vendus sur Internet comme Emma

Valise et sac de voyage

Cet été, on espère des vacances... alors on les prépare déjà en reléguant les vieilles valises griffées, parfois trouées et essouflées pour de nouvelles, au rabais chez Samsonite ou Delsey. Vous voilà prêts pour des années à voyager pratique ET élégant.

Lingerie

Parfois, on s'achète un soutien-gorge Dim entre les yaourts et les fruits et légumes parce que c'est pratique et que c'est un classique. Et parfois, on veut du rêve pour soi et/ou pour éblouir l'autre. Carine Gilson, cela vous parle ? Quelques-unes de ses parures en soie sont en soldes sur net-à-porter. Sinon on va se balader chez Inno et l'on se force à commencer par les très belles marques plutôt que par celles que l'on connaît déjà.

Du vin

Oui il y a des prix dans les Celliers et autres magasins de vin. Et avec l'argent économisé, vous organisez un dîner pour goûter vos achats soldés. Qui a dit que les soldes ne poussaient pas à la convivialité ? Chez Nicolas , il y a de belles offres.

Un canapé

Vous rêvez d'un canapé Ligne Roset ou d'un fauteuil de chez Marie's Corner ? Allez rêver de plus près dans le magasin design le plus proche de chez vous et vous vous rendrez compte que le rêve peut être accessible.

Une robe de mariée

Elle doit être belle, elle doit nous ressembler, elle est un symbole et on la gardera toute sa vie, d'accord...mais dans le même temps, on ne la met qu'une fois ! Alors on regarde de plus près les joffres de janvier sur les robes de mariées mais aussi les robes de soirées et les bijoux. Même si on se marie en septembre prochain.