Chaque participante a dû conduire 3 kilomètres sur une route très dense, représentant environ un trajet de 20 minutes. La première fois, la conductrice roulait dans le silence, alors que la seconde, elle bénéficiait d'un accompagnement musical. Pas n'importe lequel puisque les scientifiques avaient sélectionné des chansons douces, allant de Someone Like You ou Hello d'Adèle à une version instrumentale d'Amazing Grace de Chris Tomin. Le tout étant effectué avec une mesure de leur risque cardiaque, tout au long des deux exercices.





Résultat des courses: les cinq femmes affichaient un taux de stress bien moins élevé avec de la musique dans les oreilles. De quoi vous donner des idées pour vous détendre dans les embouteillages.





Un stress qu'il ne faut d'ailleurs pas prendre à la légère puisque les chercheurs ont expliqué qu'il "est un facteur de risque supplémentaire pour développer des maladies cardiovasculaires ou des crises cardiaques".

Prendre le volant peut pour certains être la cause d'une effroyable angoisse. Rouler dans des grandes villes comme Bruxelles s'avère qui plus est parfois compliqué, entre les bouchons sans fin et les grandes artères aux nombreuses voies. Mais des scientifiques brésiliens ont peut-être trouvé l'astuce pour diminuer le stress des conducteurs. Grâce à une étude réalisée sur un groupe de cinq jeunes femmes dans l'Etat de São Paulo, les chercheurs ont réussi à établir un lien entre une baisse d'angoisse et la musique, comme rapporte BFMTV.