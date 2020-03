Qui dit coronavirus dit télétravail et cours suspendus dans les écoles. Soit, pour les parents, "un défi de taille : jongler entre leur rôle de parent et de travailleur, en simultané, remarque l'UCLouvain qui a demandé conseil à deux chercheuses de l’Institut de recherche en sciences psychologiques de donner de bons conseils et astuces pour traverser cette périodes plus sereinement.

Se faire confiance en tant que parent : faites-vous confiance, vous vous adapterez à la situation. Vous l’avez fait jusqu’à présent, il n’y a pas de raison que vous n’y arrivez pas ; Qualité plutôt que quantité : ce n’est pas parce que vos enfants sont à la maison que vous devez passer vos journées avec eux. Privilégiez les activités où parents et enfants prennent plaisir à être ensemble ; Faites preuve de souplesse : n’hésitez pas à assouplir certaines règles ou à en créer de nouvelles. L’important est de communiquer sur celles-ci pour que tout le monde à la maison comprenne les changements ; Mettez vos enfants à contribution : répartissez-vous les tâches en famille, sans oublier les plus petits. Laissez les enfants choisir leurs tâches (ou du moins, donnez-en leur l’impression) sans oubliez de vous inclure dans la répartition. Les tâches peuvent tourner d’un jour à l’autre ou d’une semaine à l’autre ; Structurez la journée de vos enfants : les enfants ont l’habitude d’avoir leur journée structurée à l’école. Expliquez leur l’intérêt de planifier leur journée et faites un planning de la semaine avec eux, incluant des moments où les enfants jouent ensemble et s’occupent seul. Faites-en sorte que vos enfants aient l’impression d’être acteurs de leur planning ; Improvisez : si c’est possible, laissez-vous vivre et profitez de ces moments pour faire avec vos enfants ce que vous rêviez de faire sans en avoir le temps ; Choisissez vos combats : ce n’est pas le moment d’entrer en conflit avec vos enfants. Établissez une liste des comportements que vous êtes prêt.es à supporter et identifiez les 2-3 comportements intolérables. Prévoyez les sanctions à l’avance et respectez-les ; Renoncez à être superwoman ou superman : parents, professeur·es ou travailleurs, vous devez choisir. Ça ne fera pas de vous de mauvais parents pour autant ; Veillez l’un·e sur l’autre : il arrive que l’un des parents soit à la maison et l’autre « dehors ». Même si celui qui est « dehors » travaille plus, c’est pour celle ou celui qui reste que la situation est la plus pénible : elle ou il doit combiner télétravail et garde des enfants. A défaut d’aider, le parent « dehors » doit soutenir son/sa partenaire ; Soufflez ! : la situation peut vite devenir tendue. Si vous êtes débordé·e, prenez l’air. Si la situation devient vraiment intenable, n’hésitez pas à appeler à l’aide. Les psychologues sont là pour ça !

Infos sur : www.burnoutparental.com.