Vous avez sans doute remarqué, lors d’une visite dans un magasin d’électroménagers, ces frigos deux portes, dit américains, qui présentent un écran sur la face avant. Celui-ci n’est pas uniquement présent pour regarder la télé. Il possède de nombreuses fonctions d’interactivité. Connecté à Internet, le produit peut afficher divers éléments. Le plus amusant est sans doute de remplacer les magnets, photos, dessins et messages qui ornent souvent les frigidaires. Tout cela peut être repris sur l’écran. Ils sont envoyés depuis les smartphones et l’application Family Hub développée par Samsung, mais ils peuvent aussi être créés directement sur la porte du frigo. C’est comme une grande tablette numérique. Elle dispose de différentes applications pour créer, jouer ou écouter de la musique, mais pas seulement. Cet écran est personnalisable et comporte plusieurs fenêtres que l’on fait glisser, tout comme sur un smartphone. Cela fonctionne de la même manière… les traces de doigts y restent donc aussi.

Le frigo testé était fourni par Samsung. Le système d’exploitation de l’appareil tourne sous Tizen, un logiciel développé par l’entreprise sud-coréenne qui est aussi embarqué dans les montres de la marque. Cela implique que vous ne pouvez pas installer tous les programmes que vous trouverez dans le magasin virtuel de Google, mais uniquement ceux validés par la firme pour cet appareil. Leur nombre augmente avec le temps. On retrouve Spotify et également des applications plus dédiées à la cuisine comme consulter des recettes, acheter des capsules de café Nespresso ou commander ses courses en ligne notamment.

Voir ses aliments

Des caméras, installées dans les portes, permettent de voir à l’intérieur du congélateur et du réfrigérateur sans devoir en ouvrir la porte, mais aussi depuis n’importe où, étant donné que l’appareil est connecté à Internet. Pratique si vous ne vous souvenez plus s’il reste du fromage râpé pour le spaghetti bolognaise du soir lors de vos courses ; nul besoin de téléphoner à la maison pour savoir s’il en manque. Mais tout cela dépend comment vous avez rangé votre frigo, car si le paquet de fromage est derrière la confiture, vous ne le verrez pas.

© Etienne Scholasse

Une autre fonction enregistre chaque aliment placé dans l’appareil. Cela permet d’en connaître l’inventaire. Une date de péremption peut y être associée. Dans ce cas, un rappel s’affichera en cas de dépassement de celle-ci. Ces informations se retrouveront aussi dans l’application pour smartphone. C’est une bonne idée, mais c’est fastidieux d’encoder les aliments un par un. Un système d’enregistrement par code QR serait le bienvenu. On pourrait imaginer que les produits soient transférés de la liste de course ou de votre ticket de caisse après approbation. C’est pourtant le principe utilisé lorsque vous choisissez une recette dans l’application installée sur le frigo : vous pouvez envoyer directement les ingrédients dans votre liste de course ; ce qui s’avère très pratique. Une liste que vous retrouvez sur votre smartphone pour la consulter au magasin ; inutile de la recopier sur un petit bout de papier.

Un micro est aussi inclus dans le frigo. Il permet d’exploiter l’assistant vocal de la marque Bixby développé par la marque sud-coréenne. Des haut-parleurs sont incorporés pour diffuser de la musique ou les messages. Le rendu sonore est trop aigu pour une bonne restitution de la musique.

Cela fonctionne aussi pour les téléphones qui ne sont pas de la marque du frigo, mais il vous faudra alors tout de même créer un compte personnel Samsung.

La gestion technique de l’appareil est réalisée via l’application Smart Things. Elle vous prévient si les portes du frigo sont restées ouvertes et vous permet par exemple de modifier la température. Elle contrôle aussi tous les objets connectés de votre maison, même s’ils ne sont pas de marque identique. Malgré le grand nombre de produits qu’elle peut gérer, seules les lampes connectées de mon domicile ont été prises en charge. Les autres produits n’ont pas été reconnus. Il est vrai qu’il existe un grand nombre d’appareils aux normes très différentes. Mais l’idée d’une application unique pour commander tous les appareils est une bonne idée, plutôt que d’installer de multiples logiciels pour gérer ses objets connectés.

Le prix des frigos Family Hub commence à partir de 2 499 €.