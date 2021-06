Il a le look rétro des appareils d’antan. Il joue à fond sur le vintage autant par son look que par la texture similicuir qui le recouvre. C’est un produit destiné à être utilisé lors des fêtes pour mettre de l’ambiance, alimenter un cahier de scrapbooking ou pour réaliser des œuvres créatives. Il ne passe pas inaperçu. Les plus jeunes vous poseront la question de savoir à quoi cela sert.

Eh bien à prendre des photos, pardi ! Et instantanées qui plus est... La photo est éjectée du boîtier directement après être prise et apparaît sous vos yeux dans les 90 secondes. Ce n’est pas la magie, mais de la chimie. Ici pas de possibilités de retouche ni de partage sur les réseaux sociaux. Par contre, cela restera une trace tangible d’un (bon) moment. D’ailleurs, on peut se demander si commercialiser un tel produit a encore un intérêt alors que presque tout le monde possède un smartphone et l’utilise pour prendre des images ou des vidéos.

L’appareil est conçu pour être tenu à la verticale étant donné la position du déclencheur. Vous pourrez en prendre des images horizontales, mais au risque de cacher l’objectif ou les capteurs de lumière. L’exposition a d’ailleurs été optimisée pour les images en portrait et pas en paysage.

Comme pour les compacts photographiques, il dispose d’un viseur qui renseigne sur un cadrage approximatif.

Pour allumer l’appareil, poussez sur le bouton situé en bas de l’objectif. L’optique sort et le témoin du flash s’allume. Le produit est alimenté au moyen de 2 piles. Pour l’éteindre, repoussez énergiquement sur l’optique.

L’Instax mini 40 est également prévu pour faire des autoportraits et des selfies. Pour ce faire, il ne faut pas avoir peur de tirer sur l’objectif pour le mettre en position selfie. Un petit logo l’indique. Un miroir intégré sur l’optique permet de cadrer plus ou moins l’image.

Les photos sont prises en automatique. Comme le flash n’est pas débrayable, les clichés pris sont souvent légèrement surexposés.

L’appareil testé était fourni avec le nouveau film instantané Instax Contact Sheet. Il permet de réaliser 10 photos. Dans ce cas-ci, elles sont bordées d’une bande noire comme sur les planches contacts destinées à prévisualiser les films négatifs en bande. La taille de l’image est de 62 x 46 mm.

L’Instax mini 40 coûte 99,99 €. Le film mini-instantané Contact Sheet est au prix de 9,99 €, soit 1€ par cliché.