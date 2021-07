Le Galaxy SmarTag devrait vous éviter de revivre cette expérience. Il s’agit d’un petit losange qui s’attache comme un porte-clés. Il se connecte à l’application SmartThings de Samsung. Celle-ci permet de connaître sa position et de le faire sonner pour le retrouver.

La balise émet un signal sur une portée de 120 mètres. Un essai de recherche dans un milieu urbain indique que cette distance est nettement moindre. Dans le cas où il n’y a aucun obstacle entre le smartphone et le SmarTag, on s’approche de cette mesure. Mais ce signal peut être capté par les autres appareils Galaxy situés à proximité et ainsi vous notifier l’endroit où se trouve le produit recherché, même si vous n’êtes pas dans la zone. Vous serez la seule personne à recevoir cette notification. De plus, la communication est chiffrée. L’application affichera une carte et vous guidera jusqu’à l’objet recherché. Cela fonctionne sur le principe de la collaboration et de la communauté. Il faut aussi avoir la chance qu’un propriétaire d’un téléphone de la marque passe près de vos objets et ait installé l’application. Ce devrait être plus fréquent que de trouver une épingle dans une botte de foin.

Le SmartTag dispose d’un bouton que l’on peut associer à des actions comme, par exemple, allumer des lumières connectées. La configuration se déroule dans l’application SmartThings qui est dédiée à la gestion des objets connectés.

Un seul regret : vous devez disposer d’un appareil Galaxy de Samsung pour profiter de cet accessoire. Alors que l’application SmartThings est disponible pour les appareils de toutes marques.

Mais pour les non-propriétaires de mobiles Samsung il existe des solutions comme celle proposée par Wistiki dont je vous ai déjà parlé.

Le SmartTag coûte 29,99 €.