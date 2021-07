Depuis plusieurs années, des produits sans fil sont apparus sur le marché. Dès lors, il n’est plus nécessaire de tirer des fils ou de percer des murs pour en installer. Netatmo, une marque du groupe Legrand, commercialise dans sa gamme de produits de sécurité une caméra connectée dont la particularité est de reconnaître les visages. Le produit apprend à distinguer les personnes au fur et à mesure. À terme, cela permet de ne plus devoir désactiver l’alarme lorsque vous rentrez chez vous, mais il faut juste encore indiquer au système que tout le monde est sorti pour activer le niveau de sécurité maximal.

Le système se compose d’une caméra, assez discrète, à laquelle on peut associer des détecteurs de porte et fenêtre, une sirène, un détecteur de fumée et une caméra extérieure. L’installation est aisée : les indications données dans l’application de la marque sont très claires.

L’application comporte une page principale comportant l’image envoyée en direct par la caméra ainsi qu’un fil d’actualité rassemblant tous les événements : que ce soit une porte ouverte, une personne inconnue ou connue qui est passée devant l’appareil, une connexion perdue… Les trois boutons de droite servent à armer ou désarmer l’alarme. Les trois lignes de gauche ouvrent les paramètres.

Il faut glisser la vidéo vers le bas pour retrouver différentes pages. Une première reprend les vignettes des personnes présentes. Une seconde renseigne sur l’état des accessoires installés, si une porte est restée ouverte par exemple. Une troisième page indique les personnes qui n’ont plus été vues durant une période définie. Une dernière est réservée au détecteur de fumée.

La caméra enregistre donc les visages qui passent devant elle et crée un événement dans la ligne du temps. Elle doit être placée en hauteur et pas à contre-jour pour une reconnaissance de plus grande qualité. Ensuite vous identifiez les personnes en cliquant longuement sur leurs images et vous créez leur profil. Pour chacun, vous pouvez paramétrer de recevoir une notification ou non, d’enregistrer ou pas une vidéo de leur passage. Une option intéressante pour préserver la confidentialité car la caméra enregistre toutes les personnes qui passent à sa portée.

Les images sont sauvegardées, au choix, localement sur une carte mémoire, dans le service Dropbox ou sur un serveur FTP. Les séquences vidéo sont aussi directement téléchargeables sur votre téléphone.

La localisation de votre smartphone peut aussi être utilisée par l’alarme pour déterminer si vous êtes présent ou non. Le système vous demandera d’associer les visages vus aux différents profils jusqu’au moment où les données seront suffisantes. Cela peut prendre du temps. Après trois semaines les profils n’étaient toujours pas complets.

Le système autorise de multiples scénarios selon que des personnes connues sont présentes ou non au domicile et selon l’accessoire qui donne l’alerte. Par exemple, vous pouvez recevoir une notification de l’entrée d’une personne connue. Si le détecteur de la porte d’entrée détecte une vibration vous pouvez aussi en être averti, mais sans faire sonner la sirène.

La sirène doit être placée dans la même pièce que la caméra. Si ce n’est pas le cas, vous recevrez beaucoup de notifications de perte de connexion entre les deux produits. Elle n’émet pas uniquement un son strident à 110 dB. Plutôt que de la faire sonner lors d’une alerte, vous pouvez choisir qu’elle diffuse des sons d’aboiements de chien, de pleurs de bébés, des bruits domestiques ou des bips.

Si vous partez en vacances, vous pouvez partager votre alarme avec un invité de votre choix pour qu’il contrôle les appareils de votre immeuble.

Le système est compatible avec l’assistant vocal d’Amazon Alexa.

L’alarme de Netatmo fonctionne sans abonnement. La caméra coûte 199,99 €, la sirène 79,99 €, 3 détecteurs 99,99 €. Le pack avec ces trois éléments revient à 349,99 €.