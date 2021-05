Dans les marques qui fabriquent des appareils audio, on en découvre de nouveaux chaque jour. C’est le cas pour la société suédoise Urbanista. Créée en 2010 à Stockholm, elle commercialise des casques, qu’ils soient à placer dans le creux de votre oreille ou au-dessus.

Plutôt que de conférer une référence à ses produits, la marque les dénomme avec des appellations de villes comme Paris, London, San Francisco. Ce qui donne déjà une certaine touche émotionnelle au produit en faisant appel aux souvenirs ou à l’idée qu’on se fait de la ville. La conception s’inspire de la culture urbaine. Cela se traduit par des appareils proposés dans des couleurs voyantes, même s’ils existent aussi en teintes plus classiques comme le noir ou le blanc.

Le dernier modèle sorti est un casque audio circum-aural, c’est-à-dire que les écouteurs englobent les oreilles. Il porte le nom d’une ville des États-Unis : Miami. Il se décline en quatre couleurs : en noir, en blanc, en vert et en rouge. Autant dire que si votre choix se porte sur une de ces deux dernières couleurs, vous ne passerez pas inaperçu.

La conception du produit est assez épurée. Elle est faite de lignes et de courbes. Les coussinets sont larges et englobent la totalité de l’écouteur. Pas de souci pour bien le placer, le "R" de right et "L" de left sont visibles à l’intérieur. On ne se trompera pas d’oreille en le coiffant.

L’écouteur de droite comporte un bouton multifonctions pour mettre l’appareil en marche et à l’arrêt, pour piloter la musique et les appels ainsi que l’assistant vocal. L’entrée pour le câble se situe aussi de ce côté, ainsi que les commandes de volume et de gestion des pistes et le micro.

Du côté gauche, on trouve l’entrée de connexion pour le chargement via le câble USB-C, une LED indique le niveau de la batterie et le bouton d’activation de la réduction de bruit.

Trois modes de réduction de bruit sont disponibles : éteint, sons ambiants (vous entendez la musique et les voix extérieures) et suppression des sons ambiants (vous entendez uniquement la musique).

Cuir vegan

Le port du casque est très confortable. La matière des écouteurs est du cuir vegan. La pression sur le haut de la tête se fait vite oublier et celle sur les oreilles est minimale. Les oreilles sous le casque ne chauffent pas trop vite.

Les basses sont mises en avant, mais le rendu musical général reste bien équilibré. L’isolation des bruits extérieurs est déjà importante et le système de réduction de bruit ne coupe pas plus les sons extérieurs.

La connexion se fait en Bluetooth ou de façon filaire avec un téléphone, une télévision ou un ordinateur. Nul besoin d’application dédiée pour se connecter.

Un capteur placé dans l’écouteur arrêtera la musique dès que vous ôterez le casque, elle reprendra dès que vous le remettrez. Une fonction qui marche aussi si le casque est connecté à un pc.

Le prix du casque audio Urbanista Miami est de 149 €. Il est livré avec une housse rigide ainsi qu’un câble USB-C, un câble audio et un adaptateur pour les sièges avion.