L’objet est très bien fait, ergonomique et d’utilisation très simple. Il est composé d’une planche en bois, décorée de métal et équipée de capteurs sensibles aux variations de pression, le Play Board, sur lequel se déposent les pads, de grands morceaux de silicone. Pour produire les sons, vous placez les doigts sur les touches. Il suffit de télécharger le programme, de brancher le port USB fourni dans votre smartphone, tablette ou ordinateur, ensuite de jouer ou de créer une mélodie, instrument par instrument.

Dans l’exemplaire testé, 4 pads, guitare/basse, batterie, piano et synthétiseur. Chaque pad peut-être configuré, via le programme installé, pour sonner comme une dizaine d’instruments différents, un véritable petit orchestre.

La réactivité est exceptionnelle et aucune modification n’est à faire en changeant de pads, ils sont reconnus dans la seconde : bluffant ! Il est assez simple de créer vite des parties de morceaux une fois que vous avez compris comment rester "en rythme" quand on enregistre.

L’interface du programme Joué Play est basique et simple d’utilisation. Il est possible d’adapter la vitesse des morceaux, d’augmenter ou diminuer la durée d’une partition, d’enregistrer le morceau, le copier et le retravailler sans devoir effacer la base. La commande d’enregistrement et de lecture est aussi disponible sur les pads. Chacun dispose d’une fonction de modification d’octave et d’une bande pour contrôler les effets selon l’instrument.

Reproduire des morceaux connus

La bonne idée est que l’on peut enregistrer chaque instrument sur une partition par instrument. On peut ajouter petit à petit d’autres notes sur cette même partition plutôt que de multiplier les prises ou fichiers ; pas besoin d’être un as au départ pour pouvoir créer des morceaux plus ou moins élaborés au fur et à mesure.

Les sons disponibles sont très réalistes, surtout les pads piano et synthétiseur, un peu moins pour le pad guitare/basse, plus limité.

Les enregistrements une fois exportés sont de très bonne qualité, en format WAV. Il est également possible de partager sa session avec d’autres propriétaires du Joué Play. Ils peuvent aussi ajouter leur propre instrument à votre morceau.

Des tutoriels disponibles en ligne vous expliquent le maniement du produit. Ils expliquent comment jouer des morceaux connus comme "One love" de Bob Marley ou "Instant Crush" de Daft Punk par exemple.

Le kit de départ avec une Play Board et 2 pads coûte 300 €. Tous les éléments sont vendus séparément. Le Joué Play existe en version Pro. Cette version permet notamment la configuration MIDI des pads. Son prix débute à 400 €.