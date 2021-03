La mode est au grand écran. Les téléviseurs sont de plus en plus larges, mais leur prix augmente en conséquence. Si vous désirez un grand écran sans dépenser une petite fortune, la solution est de vous tourner vers les projecteurs, comme l’Epson EH-TW5700. Ce modèle intègre le système Android TV. Une fois connecté à un réseau sans fil, il accède à toutes les plateformes de streaming ou à Internet via un navigateur. Par ailleurs, des applications peuvent également y être installées comme sur un smartphone.

La diagonale de projection peut atteindre plus de 8 mètres. La distance minimale de projection est de 162 cm; il ne peut donc pas être placé contre un mur. La distorsion trapézoïdale de l'image se corrige de façon manuelle horizontalement et verticalement dans le cas où le projecteur n'est pas parallèle au mur ou à l'écran. Une correction verticale automatique est aussi présente. Un bouton de focale commande la taille de l'image et une bague de mise au point règle la netteté.

Ce modèle ne projette pas en 4K. La résolution maximale supportée est de 1920 x 1080 pixels. Pour ne pas voir les pixels de l'image, il faudra un peu s'éloigner de l'écran.

La technologie 3LCD produit des images lumineuses. Même sur un mur ensoleillé l'image se distingue bien. La luminosité est de 2 700 lumens. Le contraste est de 35 000:1. Comme sur les télévisions, 4 profils de couleurs sont disponibles (dynamique, Cinéma lumineux, naturel et cinéma). 3 ratios d'image sont présents (16:10, 16:9 et 4:3). Les valeurs de gains et de couleurs sont aussi paramétrables. De plus, 4 réglages ajustent la qualité de l'image en jouant sur la réduction de bruit et l'optimisation du contraste des images. La vitesse de la modification de la luminance est égtalement ajustable, un paramètre à employer lors des compétitions de sport ou quand vous jouez. Dans ce cas, la vitesse de traitement et l'interpolation des images peuvent aussi être modifiées. Tous ces réglages sont mémorisables pour être réutilisés en fonction de la source à laquelle ils correspondent.

Bruit

Le projecteur prend aussi en charge la projection 3D avec les lunettes équipées d'un système actif d'obturation. Elles ne sont pas livrées dans la boîte.

L'appareil possède une entrée de type HDMI pour y raccorder un ordinateur ou un décodeur. Un port USB 2 et une sortie audio minijack sont aussi disponibles. De plus, une connexion Bluetooth permet de le connecter à des enceintes audio pour augmenter la qualité du son.

Le projecteur est fourni avec deux télécommandes. La première, plus complète, commande les fonctions de l'appareil et la navigation dans l'application Android TV. La seconde ne prend en charge que l'application. Elles disposent toutes les deux d'un micro pour utiliser l'assistant vocal.

Un paramètre à tenir à l'œil est celui de la consommation électrique. Il influera sur la durée de vie de la lampe qui passe de 4 500 heures à 7 500 en mode éco. Il en va de même pour le bruit. En consommation normale, le bruit du ventilateur est très présent et couvre facilement les sons. Le mode éco fait passer le bruit émis de 36 dB(A) à 28dB(A) et permet de profiter pleinement de la bande son de son film ou de sa série.

Le prix de l’Epson EH-TW5700 est de 1209 € TVAC.