Vous l’aurez certainement remarqué si vous allez dans un magasin de bricolage ou de jardinage, le nombre de tondeuses robots augmente d’année en année. Presque toutes les marques en proposent dans leur catalogue. C’est le cas de Gardena qui propose 4 modèles différents. Cette marque suédoise fait partie du groupe Husqvarna qui possède déjà une longue expérience dans ce type de produits.

J’ai testé pendant quelques semaines le modèle Sileno City. L’installation est assez aisée même si elle requiert pas mal de temps. Il faut installer un câble périphérique tout autour du jardin ainsi qu’ un câble supplémentaire qui sert à guider la tondeuse dans les parties éloignées du jardin ou à l’amener dans une seconde zone. Il vous faudra aussi calibrer la tondeuse par rapport à ce fil lors de l’installation.

Pour installer le câble, deux solutions : l’enterrer en faisant préalablement une fine tranchée au moyen d’un coupe-bordures ou le fixer par des chevalets à enfoncer. Dans ce cas, l’herbe recouvrira peu à peu le câble et il passera inaperçu.

Deux types de connexion sont proposés : par Bluetooth ou via Internet. Si vous optez pour cette solution, une passerelle réseau devra être connectée à votre routeur par Wifi ou par fil. Une fois connectée, la tondeuse peut être gérée hors de votre domicile. La tondeuse est aussi réglable sans aucun smartphone depuis son panneau de commande.

Dans les deux cas, le pilotage et le paramétrage sont effectués depuis l’application pour smartphone qui regroupe tous les produits de la marque. Elle renseigne sur leur état et pour la Sileno City, elle vous informe du prochain cycle de tonte. En cliquant sur le logo de la tondeuse, vous obtenez plus d’informations sur le taux de chargement de la batterie et vous arrivez au paramétrage du produit. C’est ici que vous configurez le nombre de zones, s’il y a des passages étroits…

L’application dispose aussi d’une bibliothèque de plantes très fournie. Vous pouvez enregistrer celles de votre jardin sous l’onglet « mes plantes ». Pour chacune, une fiche donne des informations supplémentaires sur leur besoin en lumière, eau, leur résistance au froid …

Les programmes de tonte quant à eux sont définis dans le menu principal de l’application et non dans les paramètres de la tondeuse. Ce qui n’est pas forcément le plus logique. Il est vrai qu’une fois que vous avez trouvé les bons réglages vous n’allez pas les modifier régulièrement.

Pour les déterminer, la tondeuse possède un mode assisté qui définit lui-même la fréquence, le temps de tonte en fonction de la croissance de l’herbe. C’est celui que j’ai testé. Il a donné de bons résultats pour un temps de fonctionnement assez court. La hauteur de coupe, quant à elle, se règle depuis le bouton rotatif accessible en soulevant le capot supérieur.

La tondeuse ne comporte pas une lame de coupe de classique, mais un disque sur lequel sont attachées trois petites lames, ce qui en facilite le remplacement. Cela ne change en rien le résultat de la coupe. La tondeuse fait du mulching, c’est-à-dire que les brins sont coupés très courts pour ne laisser aucune trace et servir d’engrais à la pelouse. Il faudra tout de même surveiller régulièrement l’état des lames dont l’autonomie sera de 2 à 6 semaines en fonction de la taille du jardin et du temps de tonte.

Le disque de coupe est situé au centre de la machine. Cela implique qu’il reste toujours de l’herbe qui n’est pas coupée contre les bordures. Il est possible de limiter cet espace en modifiant les réglages de débordement de la tondeuse par rapport au fil périphérique, mais il restera toujours une petite bande à couper manuellement.

© Gardena

Le nettoyage du châssis de la machine peut être effectué régulièrement au moyen d’un jet d’eau.

En option, il existe aussi des brosses (21,79 €) pour nettoyer les roues qui ont tendance à accumuler les brins d’herbe surtout par temps humide. Ce modèle est protégé par un code PIN, mais pas par une alarme en cas de soulèvement. La tondeuse se fait à peine entendre en fonctionnement.

Le prix de la tondeuse robot Sileno City 250 sans routeur Internet est de 799,99 €. La marque commercialise d’autres modèles en fonction de la taille du jardin et selon le type de connexion choisie.

Le prix du kit de 9 lames et 9 vis revient à 18,99 €