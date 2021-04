Oppo est arrivée sur le marché européen en 2018. Cette année, elle présente une nouvelle version haut de gamme de son fleuron, le Find X3.

La conception est particulièrement réussie. La fusion des capteurs photo dans le capot arrière est superbe. Le module ne semble pas ajouté, mais sort de la face arrière. C’est la plus belle intégration que j’ai pu voir depuis que les capteurs photo arrière sont devenus imposants. Dommage que l’éventuelle protection arrière cache cette belle conception.

L’écran offre une diagonale de 17,02 cm. Son taux de rafraîchissement est de 120 Hz. Sa définition est de 3216 x 1440 pixels. Il est de type Amoled. Le verre de protection est de Type Gorilla 5. Un film en thermoplastique le recouvre. Il accroche parfois les doigts. L’écran permet d’afficher un milliard de couleurs. C’est très bien, mais selon différentes études scientifiques, l’œil humain n’en perçoit pas plus de 10 millions. Par contre, pour les personnes souffrant de déficience de la vision des couleurs, le système peut ajouter des filtres pour modifier le contraste afin de mieux différencier les teintes. La communication sur les capacités photographiques des téléphones est toujours très importante chez les fabricants. C’est encore la règle ici.

L’appareil possède 2 capteurs photos Sony IMX766 (grand angle/24 mm et super grand angle/15 mm) de 50 mégapixels chacun. Un téléobjectif de 13 mégapixels (focale 52 mm) est aussi présent. Le capteur frontal délivre des images jusqu’à 32 mégapixels avec une focale de 25 mm.

Vue microscopique

Oppo complète le dispositif d’un objectif pour réaliser des prises de vues microscopiques. Le taux de grossissement est équivalent à 60 fois. Il faut déposer le smartphone sur la matière et légèrement lever l’arrière. La mise au point est assez difficile. La lumière nécessaire au cliché est produite par un anneau lumineux circulaire. De nombreux essais seront nécessaires pour arriver à maîtriser cette fonction. C’est la première fois qu’un tel dispositif est implanté dans un téléphone. C’est vraiment intéressant pour réaliser des images particulières et plus créatives, mais vous ne l’utiliserez certainement pas tous les jours.

La photo microscopique permet un autre regard, comme avec cette marguerite. © Etienne Scholasse

Photographie

Le Find X3 enregistre aussi les images avec une profondeur de 10 bits. C’est-à-dire que plus d’informations sont recueillies pour différencier les couleurs. Au final les transitions colorimétriques sont plus douces et les clichés de meilleure qualité. Ces fichiers sont enregistrés sous un format avec une extension "heic". Malheureusement, la conversion dans un format plus répandu a chaque fois échoué.

En mode automatique et dans des conditions de prises de vues normales, les images sont très accentuées dans les hautes lumières et manquent de détails. Il faudra prendre ses images en format RAW pour gagner en qualité.

Pratique : l’appareil indique quand une tache est sur l’objectif. Cela évite de devoir retoucher les images après la prise de vue.

Du côté vidéo, l’application Film offre la possibilité d’enregistrer les images avec une plus grande gamme dynamique pour faciliter le traitement ultérieur. Le téléphone ne tourne pas en 8K, il se limite à la définition 4K.

Le processeur est le plus récent des produits du fondeur Qualcomm, le Snapdragon 888 5G. La batterie a une capacité de 4500 mAh. La mémoire RAM est de 12 Go et la mémoire de stockage utile est de 233 Go. Il n’accepte pas de mémoire externe supplémentaire.

De plus, l’appareil intègre la charge rapide SuperVOOC de 65 W et sans fil de 30 W. Le chargeur fourni dans la boîte recharge le téléphone totalement en moins de 30 minutes. La firme est un précurseur dans cette technologie. Elle vient d’ailleurs de lancer des chargeurs de 125 W et sans fil de 65 W. Le téléphone permet aussi la recharge d’autres appareils en les plaçant directement sur son dos, pour autant qu’ils soient compatibles avec la recharge sans fil.

Le système d’exploitation Color OS se base sur Android 11. Je vous conseille de visionner la superbe animation lors de l’allumage du téléphone. L’application Oppo relax diffuse des sons d’ambiance pour apaiser l’esprit comme le bruit du vent ou de l’eau, mais aussi des sons dits ASMR (Autonomous Sensory Meridian Response ou réponse sensorielle méridienne autonome) comme une respiration, le frottement du papier ou le lancement de dés. On peut aussi mélanger ces différents sons pour en créer un personnalisé.

Le prix du Oppo Find X3 Pro est de 1 149 €. Il est certifié IP68, c’est-à-dire qu’il résiste aux éclaboussures et à la poussière.

Oppo a aussi sorti les téléphones NEO 5G (799 €) et Find X 3 (449 €) Lite qui n’ont pas été testés dans cette rubrique ainsi que les modèles A54 5G (249 €) et A74 5G (299 €).