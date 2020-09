La crise du coronavirus n'aura pas la peau de la grande course organisée par Think Pink dans toute la Belgique et dans de nombreux pays d'Europe. Cet événement de marche et de course en l’honneur des personnes atteintes de cancer du sein a traditionnellement lieu le dernier dimanche de septembre et marque aussi le début d'Octobre Rose, le mois de sensibilisation au cancer du sein.

"Think Pink ne veut prendre aucun risque en rassemblant de grands groupes de personnes ", explique Heidi Vansevenant, présidente de Think Pink. Mais la course qui prévoit 3 km de marche et 6 km de course aura quand même lieu, sous une forme digitale partout en Belgique. " En collaboration avec Think Pink Europe, nous avons décidé d'organiser une Race for the Cure® digitale cette année. Grâce à cette course digitale, Think Pink Belgique souhaite lever des fonds pour la recherche scientifique et sensibiliser au cancer du sein ".

Habituellement, cette journée est une véritable fête à Bruxelles, à Namur, à Anvers et à Charleroi, pleine d’animations et d’émotions intenses, avec les victorieuses.x en t-shirt rose et leurs proches en t-shirt blanc. Avec la participation massive des victorieuses et des victorieux, comme les appelle Think Pink celles et ceux qui ont pris le dessus sur la maladie, en compagnie de leurs familles, leurs amis. Alors pour ne pas manquer une édition, une solution a été trouvée

Via une plateforme en ligne, disponible dans 22 langues différentes et mettant en lien des personnes de 30 pays européens, les participants et les équipes peuvent s’inscrire à une marche ou une course personnelle, à parcourir dans leur quartier, dans leur village ou dans leur ville. Think Pink propose des distances de référence de 3 et 5 km, mais chacun est libre de parcourir un trajet plus long.

Les participants pourront ainsi marcher ou courir ensemble avec leurs amis, leur famille et leurs collègues selon les mesures contre le coronavirus en vigueur à ce moment-là.

La plateforme en ligne sera très active avec publication de photos, lien avec les réseaux sociaux, tableau d'honneur évolutif, etc. pour créer autant de connexions et d’interactions que possible.

Les 25, 26 et 27 septembre, tout le monde peut participer et ainsi soutenir les personnes atteintes d'un cancer du sein mais aussi sensibiliser à cette maladie.

> Plus d’informations et inscriptions via www.think-pink.be/fr/ et www.raceforthecure.eu ou envoyez un e-mail à info@raceforthecure.be. Inscription : 15 euros (T-shirt compris).