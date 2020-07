Intitulé "Tout ira bien", il permet de faire le point avec une approche très positive sur les différents types de sentiments qu'ont dû affronter les enfants pendant le confinement.

La ligne téléphonique réservée aux jeunes et les organisations de bénévoles d’aide à la jeunesse ont reçu de nombreux appels ces dernières semaines. La crise, la peur, le confinement, les changements dans la vie de tous les jours ont touché tous les enfants. Les éditions Erasme qui publient le magazine Tremplin à l'attention des 10/12 ans ont voulu les soutenir de façon très pratique. Le dernier numéro est donc axé sur le confinement et sur toutes les façons d'apporter du positif et de la compréhension dans le chef de ces tous jeunes. "Les enfants ont cette particularité de ne pas être encore totalement capable de comprendre leurs émotions comme les adultes, qui ont atteint une maturité émotionnelle et ont pu avoir accès à leur rationalité", explique Stéphanie Péters, pédagogue ayant participé activement au projet.

Et elle souligne que, sans réussir à bien le verbaliser, ils ont traversé de l'intense : de la colère, de la peur pour eux, pour les autres, de l'incompréhension, de l'anxiété devant l'angoisse des parents et bien sûr de l'isolement social. " Les jeux proposés dans ce numéro spécial partent du principe que toute limite stimule la créativité, que les inquiétudes des jeunes importent et que nous pouvons être convaincus que tout se terminera bien, quoi qu’il en soit", avance la professionnelle.

Dans le numéro spécial de Tremplin, tout est donc remis en perspective avec, à chaque page, des témoignages d'enfants qui expliquent ce qu'ils font, ce qu'ils ressentent, ce qui les aide. De l'énergie, du positif, des jeux, des quiz, des tests, qui sont autant de moyen d'identification d'un jeune à un autre, ce qui est rassurant ! " Lors de nos entretiens avec les experts, nous avons constaté que les enfants avaient besoin d’entendre des histoires positives pour pouvoir vivre l’été plus sereinement. Comme nous tous, ils viennent de traverser une période très particulière et ils ont encore beaucoup de questions. Ce numéro spécial de Tremplin a été intitulé « Tout ira bien» parce que c’est le message principal que nous voulons faire passer aux enfants", se réjouit Barbara Vangheluwe, CEO des Éditions Erasme.

Un bon médiateur de discussion pour cet été, selon Stéphanie Péters qui décrit trois types de réactions des enfants face à cette période jamais connue : " Certains cherchent à exprimer leurs émotions, sans savoir trop comment; d'autres passent par l'action comme exutoire et le 3e profil cherche à comprendre ce qui s'est passé, à débriefer, à comparer. Dans ce numéro, il y a des portes d'entrée pour tous les jeunes."

> Infos : https://www.editionserasme.be/Particulier